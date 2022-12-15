عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تزوير الأوراق الرسمية بالشرقية .. صاحب مكتبة يواجه المشدد 10 سنوات

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام مالك مكتبة للأدوات المدرسية في أبوكبير بالشرقية، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائـه مقابل مبالغ مالية وإتخاذه مقر المكتبة في أبوكبير بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وتجهيزها بكافة الأدوات وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات الحديثة لإستخدامها فى عمليات التزوير.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه وكذلك كافة الأختام الحكومية المقلدة والمحررات الرسمية المزورة والأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى عبارة عن (مجموعة من الأختام الحكومية ونماذج شعار الجمهورية "المقلد" منسوبين  للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية جاهزة للإستخدام فى ختم المحررات المزورة – مجموعة من المحررات الرسمية بعضها خالى البيانات مزورة تزويراً كلياً منسوبة للجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "المقلد" - الأدوات المستخدمة فى تقليد الأختام وإصطناع المحررات المزورة منها "هارد ديسك" مُحمل عليه العديد من المستندات المزورة المضبوطة وطابعة ليزر ألوان - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على نماذج أختام شعار الجمهورية والعديد من صور المحررات والمستندات المزورة المضبوطة  وبرنامج لتصميم وتعديل الصور المُستخدم فى تقليد الأختام وإصطناع المحررات المزورة المختلفة") .

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مده أكثرها عشر سنوات.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وزارة الداخلية تزوير المحررات الرسمية تقليد الأختام الحكومية عقوبة التزوير قانون العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأوقية عالمياً

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

حصلت قبل كدا | خالد الغندور يكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي

فنانة على الهواء : لو طليقي لسه بيحبني وعايز يرجع أنا موافقة

ترشيحاتنا

خالد ميري: المشاركة المصرية بالقمة الأفريقية الأمريكية ناجحة وتعبر عن دورها الريادي..فيديو

خالد ميري: مظاهرة حب غير مسبوقة من الجالية المصرية في أمريكا لـ الرئيس

خالد ميري: أمريكا عليها تنفيذ وعودها والوفاء بالتزاماتها تجاه القارة الأفريقية.. فيديو

في أتوبيس رحلة.. مصطفى قمر يكشف مفاجأة عن بدايته في الغناء.. فيديو

من واشنطن| أبو العينين أمام قادة الولايات المتحدة وإفريقيا: مبادرات السيسي ستحدث نقله استثمارية وحضارية لـ القارة السمراء.. وأمريكا يجب أن تتعامل معها كوطن جديد للطاقة ووجهة آمنة وموثوقة للاستثمار

القاضية.. المشدد 5 سنوات لمتهمين سببا عاهة مستديمة بمكان حساس لصاحب محل بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. مخاطر غير متوقعة لتناول الشاي بكثرة

فستان زفاف مميز.. إطلالة لافتة لـ شقيقة علي ربيع في فرحها | شاهد

كيف تعرف أنك مصاب بـ التهاب المعدة؟ .. كليفند كلينك يجيب

طريقة تحضير شوربة الكريمة زي المطاعم

فيديو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

هل تضاف مادة الدين للمجموع؟ | التعليم تحسم الجدل

دول عربية ترفع أسعار الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

اﻟﻤﺰﻳﺪ