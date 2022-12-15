جامعة سوهاج تطلق قافلتها التوعوية للكشف المبكر عن الإعاقات بقرية الغريزات

انطلقت اليوم القافلة التوعوية المجتمعية التي نظمتها جامعة سوهاج للكشف المبكر عن الإعاقات لقرية الغريزات بمركز المراغة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال ان القوافل التوعوية التي تطلقها الجامعة تأتي وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطة الجامعة فى تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، لخدمة القرى والنجوع الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، ومد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح عبدالخالق أن هذه القافلة هي الأولي من نوعها في القري المستهدفة بالمحافظة، لتوعية الأهالي بأسباب إنتشار الإعاقات وكيفية الوقاية منها وأهمية الكشف والتدخل المبكر عن الإعاقات، مضيفاً ان القافلة شملت عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المتخصصين في مجال الإعاقة السمعية، واضطراب طيف التوحد واضطرابات التواصل (التخاطب).

ومجموعة من الطلاب المدربين كرفقاء لذوي الإعاقة من برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب، حيث تم التنسيق مع المحافظة ورئيس مدينة المراغة لتنفيذ فعاليات القافلة.

وأوضح الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع أن نشر الوعي الاجتماعي إحدى أهم أدوات الوقاية من الإعاقة في المجتمع وبخاصة على مستوى الوقاية الأولية، حيث قامت القافلة بالتعريف بدور الأسرة في ملاحظة ومتابعة مظاهر النمو العقلي والجسمي والحسي واللغوي والإجتماعي، وكيفية التعامل مع أطفالهم من ذوي الإعاقة، وأسس التغذية السليمة، مضيفاً أن سيتم تنفيذ سلسلة من القوافل التوعوية علي مراحل متتابعة لتشمل كافة قري المحافظة خلال الفترة القادمة.

جامعة سوهاج

وأشار الدكتور طارق زكي منسق القافلة ومدير مركز ذوي الإعاقة بالجامعة، إلى ان القافلة استهدفت كلاً من الأمهات، الفتيات المقبلات علي الزواج، الرائدات الريفيات والجمعيات التي تهتم برعاية ذوي الإعاقة.

ما يُساهم ذلك في رفع درجة الوعي لدي مختلف فئات المجتمع بأهمية الكشف والتدخل المبكر عن الإعاقات لخفض نسبة انتشار مختلف الإعاقات في قري الريف المصري، موضحاً انه تم توعية ما يقرب من ٢٠ أسرة، الي جانب توعية أهالي القرية ايضاً بالأقسام والوحدات الخاصة بالاعاقات بالمستشفى الجامعي، مقدماً شكره الي أحمد السيد نائب رئيس مدينة المراغة لتعاونه المثمر خلال تنفيذ فعاليات القافلة.

من الجدير بالذكر أنه حاضر بالقافلة كل من الدكتور طارق زكي، الدكتورة داليا هيكل أستاذ مساعد تغذية بكلية التربية النوعية، والدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس المركز، والدكتورة صابحة السيد، وذلك بمقر الوحدة المحلية بالقرية.