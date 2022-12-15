"الاستديو التحليلي لمؤتمر المناخ COP27".. أولى ورش مركز بحوث الشرق الأوسط

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية اليوم الخميس الموافق 2022/12/15 ورشة عمل بعنوان"الاستديو التحليلي لمؤتمر المناخ COP27" بقاعة مؤتمرات المركز، حاضر فيها الدكتور محمد محمود عيسى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية السابق واستشاري علوم الغلاف الجوي والحاسبات والبيئة ؛ وأدار الورشة الدكتور حاتم العبد، مدير المركز.

استهل الورشة الدكتور حاتم العبد، مرحبًا بالسادة الحضور، ولقد أكد سيادته على حرص المركز على مواكبة أهم الأحداث التي تمر بمصر والعالم، ومن بينها مؤتمر المناخ "كوب 27".

تولى الكلمة عقب ذلك الدكتور محمد محمود عيسى، والذي تناول تعريف بعض المصطلحات الرئيسية في مجال المناخ، وأهم الدراسات التي تناولت التغيرات المناخية، والعوامل الطبيعية والبشرية التي تسهم في هذه التغيرات، وكيفية التصدي لها للحد من عواقبها.

عقب انتهاء كلمة الدكتور محمد عيسى، تم فتح باب المناقشة أمام السادة الحاضرين والرد على كافة استفساراتهم.

في نهاية الورشة قام الدكتور حاتم العبد، بتقديم شهادة تكريم إلى الدكتور محمد محمود عيسى، تقديرًا لجهود سيادته المثمرة.