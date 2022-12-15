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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث استعدادات استضافة مؤتمر أدباء مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ووفدا من وزارة الثقافة بحضور محسن حسب مدير عام الثقافة بالمحافظة.

وبحث المحافظ الاستعدادات لاستضافة مؤتمر أدباء مصر في دورته الـ ٣٥ والمقرر عقدها على أرض المحافظة نهاية الشهر الحالي وتنظيم فعاليات ثقافية على هامش المؤتمر.

كما استعرض مقترح إحياء ورفع كفاءة قرية المعماري حسن فتحي بمركز باريس وتأهيله كمزار سياحي وثقافي، وكذلك خطة تطوير قصور الثقافة والتوسع في الأنشطة الثقافية المقدمة بها.

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