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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفيرة قبرص تزور البابا تواضروس

البابا تواضروس: بناء المزيد من المدارس أولوية كبرى في المستقبل

البابا تواضروس يستقبل
البابا تواضروس يستقبل سفيرة قبرص بالقاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس سفيرة جمهورية قبرص بولي إيوانو.

وأكدت السفيرة القبرصية بالقاهرة - خلال اللقاء - عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وقبرص.

 فيما قدم قداسة البابا تواضروس شرحًا مختصرًا عن تاريخ مصر وتاريخ الكنيسة القبطية وعن عائلة الكنائس الأرثوذكسية القديمة، مشيرًا إلى أن هناك تواجد للكنيسة القبطية في قبرص والعلاقة الطيبة مع رئيس الأساقفة.

واستفسرت السفيرة القبرصية عن رؤية قداسة البابا لاحتياجات مصر المستقبلية، حيث أكد أن هناك أولوية كبرى لبناء المزيد من المدارس، حيث أن التعليم يمثل الأساس، يليه دعم الاقتصاد ودعم الفئات الأكثر فقرًا، ثم دور الإعلام الذي يقع على عاتقه بناء وعي الأجيال الصاعدة.

وفي ختام الزيارة قدمت السفيرة دعوة لقداسة البابا تواضروس لزيارة قبرص عند تنصيب رئيس الأساقفة الجديد.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس سفير جمهورية بيرو جوسي جيسيس جيلرمو.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن سفير دولة بيرو قدم شرحًا عن دولة بيرو، مشيرًا إلى محبة شعب بيرو للقديس مارمرقس الرسول، والتي يجسدها وجود كنيسة وجامعة على اسم القديس مارمرقس، إلى جانب إطلاق اسم مرقس على العديد من البيروفيين.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس قدم نبذة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعن تواجدها في بيرو، لافتا إلى أنه تم في نهاية اللقاء تبادل الهدايا التذكارية.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني أمس عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالمقر البابوي بالكاتدرائية العباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

واستكمل قداسة البابا تواضروس السلسلة التعليمية الجديدة "حكمة الأصوام في كنيستنا"، وتناول جزءًا من الإصحاح السادس في إنجيل القديس متى والأعداد (٢٢ – ٢٤)، والذي يُقرأ في الأحد الأول من الصوم الكبير، وأشار إلى الآية المميزة لهذا الصوم: "سِرَاجُ الْجَسَدِ هُوَ الْعَيْنُ" (مت ٦: ٢٢).

البابا تواضروس قبرص سفيرة قبرص بالقاهرة المقر البابوى

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