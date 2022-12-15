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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

21 ديسمبر.. أنغام وأصالة وأميمة طالب في حفل غنائي بالسعودية

بوستر الحفل
بوستر الحفل

فى حفل استثنائى يضم مجموعة من الأصوات النسائية يشهد موسم الدرعية إقامة حفل غنائى يوم 21 من شهر ديسمبر الحالي، يضم ٦ من نجمات الوطن العربي. 

الحفل يضم المطربة أصالة ونوال وأميمة طالب وداليا مبارك ورولان بالإضافة إلى المطربة أنغام فى أول ظهور لها على المسرح عقب أزمتها الصحية الأخيرة.
 

الحفل يقام يوم 21 من شهر ديسمبر الحالي، على مسرح ميدان الدرعية ضمن فعاليات المهرجان والذي يقام فى هذا التوقيت من كل عام.
 


أصالة تشارك فى سعودي أيدول

 

وكشفت الفنانة أصالة عن موعد عرض برنامج سعودى أيدول من خلال نشر البوستر الرسمى للبرنامج، الذى من المقرر عرضه 20 ديسمبر الجارى كل ثلاثاء وأربعاء فى تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية".

 وعلقت أصالة على البوستر :" في قلب الرياض سمعنا أجمل المواهب وشفنا أحلى الشخصيات عشنا ولسه مكملين مع مجموعه محترفه لطیفه غايه بالأناقة بالتعامل مع الجميع بإنسانيه بالغه .. بدعم من هيئة الترفيه وعلى رأسهم حبيبنا وغالينا أبو ناصر وعلى شاشة كل العرب رح تلتقوا معنا ببرنامج ممتع لدرجة مافيكم ماتشوفوه بحماس وبشغف .. مع ..الأساتذه والنجوم الكبار حتعيشوا سعودي آيدول".

 

أنغام تعود للمسرح
 

أعلنت المطربة أنغام عن تعافيها بشكل نهائى من الأزمة الصحية التى تعرضت لها مؤخرا، مؤكدة على عودتها للمسرح من جديد من خلال عدة حفلات تبدأها بحفل السعودية يوم 21 ديسمبر ثم حفل الكويت.

وكتب أنغام عبر حسابها على انستجرام:"جمهوري الحبيب في الكويت، لقائنا يتجدد يوم ٢٦ ديسمبر على مسرح أرينا الكويت، التذاكر متاحة الآن".
 

حفلات غنائية أصالة أنغام نوال أميمة طالب

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