منسق حياة كريمة بالقليوبية: نسب الإنجاز في المشروعات قاربت 100%.. فيديو

قال الدكتور أحمد طراد، منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، إن المركز التكنولوجي الذي يتم تنفيذ في القرى ضمن مبادرة حياة كريمة سيكون عبارة عن مجمع خدمات للمواطنين.

وأضاف الدكتور أحمد طراد، منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "المركز التكنولوجي سيضم العديد من الخدمات منها السجل المدني والشهر العقاري"، لافتا: "هذه الخدمات كانت تمثل معاناة للمواطنين في القرى".

وأشار الدكتور أحمد طراد، منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية،: "تم إنشاء 5 مراكز تكنولوجية في مركز شبين القناطر بالقليوبية"، موضحا: "نسب الإنجاز في المشروعات تقترب من 100%".