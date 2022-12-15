عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. رحيل فرناندو سانتوس عن تدريب منتخب البرتغال

فرناندو سانتوس
فرناندو سانتوس

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، رحيل فرناندو سانتوس عن منصبه كمدير فني لمنتخب البرتغال.

وودع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2022 بقطر من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام المغرب بهدف نظيف.

وكان فرناندو سانتوس يرتبط بعقد في منصبه حتى عام 2024.

ونشر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عبر منصاته على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو ملخص لمسيرة فرناندو سانتوس، معلقًا:" إرث تاريخي، شكرا لك على كل شيء ، أيها السيد".

وذكرت صحيفة “ريكورد” أن أولوية الاتحاد البرتغالي لكرة القدم هي التعاقد مع جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي.

وتولى سانتوس تدريب منتخب البرتغال عام 2014، وقاد بلاده للفوز ببطولة يورو 2016، ودوري الأمم الأوروبية عام 2019.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأوقية عالمياً

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

انخفاض كبير في الأسعار.. 10 علامات تكشف الذهب الحقيقي

شجاعة فتاة توقع موزع الافلام الاباحية في مصر..اعترافات

حصلت قبل كدا | خالد الغندور يكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

إطلالة لافتة.. رضوى الشربيني تتألق رفقة ابنتها في عيد ميلادها| شاهد

شاهد.. زوجة محمد زيدان بإطلالة جريئة تعكس أنوثتها

فنانة على الهواء : لو طليقي لسه بيحبني وعايز يرجع أنا موافقة

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

رسميًا.. رحيل فرناندو سانتوس عن تدريب منتخب البرتغال

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم لافت.. هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام| شاهد

ثروته أكبر من اقتصاد فرنسا.. من هو برنارد أرنو أغنى رجل في العالم

في يومه العالمي.. 3 فوائد غير متوقعة للشاي

بعد إصابة كينجسلي كومان.. كل ما تريد معرفته حول فيروس الإبل

فيديو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

هل تضاف مادة الدين للمجموع؟ | التعليم تحسم الجدل

دول عربية ترفع أسعار الفائدة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

اﻟﻤﺰﻳﺪ