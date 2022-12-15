رسميًا.. رحيل فرناندو سانتوس عن تدريب منتخب البرتغال

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، رحيل فرناندو سانتوس عن منصبه كمدير فني لمنتخب البرتغال.

وودع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2022 بقطر من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام المغرب بهدف نظيف.

وكان فرناندو سانتوس يرتبط بعقد في منصبه حتى عام 2024.

ونشر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عبر منصاته على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو ملخص لمسيرة فرناندو سانتوس، معلقًا:" إرث تاريخي، شكرا لك على كل شيء ، أيها السيد".

وذكرت صحيفة “ريكورد” أن أولوية الاتحاد البرتغالي لكرة القدم هي التعاقد مع جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي.

وتولى سانتوس تدريب منتخب البرتغال عام 2014، وقاد بلاده للفوز ببطولة يورو 2016، ودوري الأمم الأوروبية عام 2019.