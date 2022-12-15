محي إسماعيل: عادل إمام مرزق وعمل كل حاجة في الفن ويستحق لقب الزعيم

أكد الفنان محي اسماعيل، أن النجم عادل إمام يمثل قيمة كبيرة فنية واستطاع أن يقدم جميع الأحاسيس الانسانية سواء العمل الكوميدي أو العمل التراجيدي وغيره، قائلا: "عادل إمام مرزق وزعيم وهو حاجة كبيرة لأنه مثل جميع الاحاسيس اللي عند الانسان وعمل كل حاجة في الفن".

وأضاف الفنان محي اسماعيل، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن الفنان عادل إمام يستحق أن يكون الزعيم، متابعا: "عادل إمام قيمة والحياة كلها عبارة عن أرزاق والحياة كلها قائمة على القدر والرزق".

وأشار الفنان محي إسماعيل، إلى أنه لم يحقق كل طموحاته الفنية وما زال أمام الكثير، مؤكدا أن ما حققه في المشوار الفني يمثل 50% من طموحاته وما زال أمام الكثير حتى يقدمه ومنها شخصية الزعيم الراحل معمر القذافي.