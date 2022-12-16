داخلين بهدية لمنى الشاذلي .. نجوم مسرحية "خطة كيوبيد"

حل أبطال العرض المسرحي «خطة كيوبيد»، ضيوفا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، للحديث عن كواليس العمل الفني خطة كيوبيد وكيف حقق نجاحا كبيرا.

وتحدث المخرج أحمد فؤاد عن تفاصيل المسرحية التي يستمر عرضها للموسم الثالث وسط احتفاء من النقاد، وعن فرحته بافتتاح قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام من خلال نجاح خطة كيوبيد.

وقدم أبطال العرض كريم الحسيني وأمنية حسن، وصلات غنائية مع الجمهور أثارت إعجابهم وتفاعلهم خلال الحلقة، كما فاجئو الإعلامية مني الشاذلي بهدية علي الهواء عبارة عن مجسم لبوستر المسرحية مضاف إليه اسم وصورة منى الشاذلي.