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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صناع كابيتانو مصر وأبطال خطة كيوبيد مع منى الشاذلي

منى الشاذلى
منى الشاذلى

يحل صناع مشروع "كابيتانو مصر" ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها يوم الخميس المقبل، في تمام التاسعة مساء على قناة cbc.

وخلال الحلقة، تستقبل الإعلامية منى الشاذلي أعضاء اللجنة الفنية لاختيار المواهب الكابتن محمود سعد، ونجوم منتخب مصر أحمد الكاس وعبد الستار صبري وسيد معوض ومحمود أبو الدهب.

منى الشاذلى 

ويتحدث سعد عن آلية اختيار المواهب من مواليد 2008، وكيف يصنع مشروع "كابيتانو مصر" حلما كبيرا للكرة المصرية، كما يعبر لاعبو المنتخب عن سعادتهم بتجربة التعامل مع الناشئين من المواهب في محافظات مصر المختلفة، الذين يصل عددهم في التصفيات النهائية إلى 148 لاعبا يتم تقسيمهم على ثماني فرق.

وفي الفقرة الثانية من الحلقة، تحتفي منى الشاذلي بأبطال العرض المسرحي "خطة كيوبيد"، حيث يحكي الفنان عبد المنعم رياض، وكيف استعد لتقديم شخصية "كيوبيد" بشكل مختلف، ولماذا يتفاعل الجمهور مع العرض بشكل عفوي.

أيضا يتحدث أحمد فؤاد مخرج العرض عن تفاصيل المسرحية التي يستمر عرضها للموسم الثالث وسط احتفاء من النقاد، وعن فرحته بافتتاح قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام من خلال نجاح خطة كيوبيد.

وخلال الفقرة يتفاعل أبطال العرض عبد المنعم رياض، نوال سمير، كريم الحسيني، أمنية حسن، مع الجمهور من خلال وصلات غنائية أضفت بهجة للقاء.

صناع مشروع كابيتانو مصر مشروع كابيتانو مصر برنامج معكم منى الشاذلى منى الشاذلى خطة كيوبيد عبد المنعم رياض

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