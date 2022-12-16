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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 120 ألف ريال .. 5 سيارات دفع رباعي في السعودية | صور

صدى البلد

تمتلك سيارات الدفع الرباعي الرياضية شعبية كبيرة في منطقة الخليج العربي وخاصة السوق السعودي، وذلك بفضل قدراتها الهائلة على تحدي الصعاب وصعود المنحدرات الجبلية والكثبان الرملية.

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فورد اكسبلورر موديل 2022

فورد اكسبلورر موديل 2022

جاءت السيارة فورد اكسبلورر موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3000 سي سيمع عزم أقصى للدوران يبلغ 563 نيوتن متر، ، يضخ قوة تصل الى 400 حصانا، متصل بناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 237 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.5 ثوان.

 

أسعار السيارة فورد اكسبلورر موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 169,510 ريال

الفئة الثانية بسعر 178,940 ريال

الفئة الثالثة بسعر 195,845 ريال

الفئة الرابعة بسعر 219,995 ريال

الفئة الخامسة بسعر 251,620 ريال

 

نيسان اكستيرا موديل 2022

نيسان اكستيرا موديل 2022

تتوفر السيارة نيسان اكستيرا موديل 2022 على محرك سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 165 حصانا، بسعة 2500 سي سي، وعزم أقصى للدوران يصل الى 241 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 7 سرعات.

 

أسعار السيارة نيسان اكستيرا موديل 2022

الفئة الأولى SE 2WD بسعر 121,349 ريال     

الفئة الثانية TITANIUM 2WD بسعر 131,949 ريال

الفئة الثالثة PLATINUM 4WDبسعر 167,399 ريال

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

تعتمد السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022 على محرك سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 276 حصانا، بسعة 3600 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 360 نيوتن/متر، وتصل قدرتها على التسارع انطلاقاً من وضع الثبات الى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة.

 

أسعار السيارة فولكس فاجن تيرامونت موديل 2022

الفئة الأولى TRENDLINE بسعر 147,745 ريال

الفئة الثانية COMFORTLINE بسعر 185,110 ريال

الفئة الثالثة HIGHLINEبسعر 218,510 ريال

شيفروليه بليزر موديل 2022

شيفروليه بليزر موديل 2022

حصلت شيفروليه بليزر موديل 2022 على محرك سداسي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 305 حصانا، بسعة 3600 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 6 سرعات، وعزم أقصى للدوران يصل الى 366 نيوتن/متر.

 

أسعار السيارة شيفروليه بليزر موديل 2022

الفئة الأولى LT2 بسعر 135,060 ريال

الفئة الثانية 2LT MIDNIGHT بسعر 140,740 ريال

الفئة الثالثة RS بسعر 189,500 ريال

الفئة الرابعة  RS AWDبسعر 199,250 ريال           

 

تويوتا فورتشنر موديل 2022

تويوتا فورتشنر موديل 2022

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022 بثلاثة خيارات من المحركات، تتفاوت قوتها حسب السعر

المحرك الأول: رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي بقوة 163 حصان وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة  أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، يعمل بالبنزين.

 

المحرك الثاني: رباعي الأسطوانات، سعة 2400 سي سي بقوة 147 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى دوران 400 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات، يعمل بالديزل.

 

المحرك الثاني: رباعي الأسطوانات، سعة 2800 سي سي، بقوة 201 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 500 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ويعمل بالديزل.

 

المحرك الثالث: سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، بقوة 235 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 376 نيوتن متر، مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي، ويعمل بالبنزين.

 

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2022

الفئة GX2 4X2 بسعر 119,025 ألف ريال.

الفئة GX2 4X4 بسعر 129,835 ألف ريال.

الفئة GX2 4X4 DIESEL بسعر 140,185 ألف ريال.

الفئة VX1 بسعر 153,180 ألف ريال.

الفئة VX3 4X4 بسعر 171,925 ألف ريال.

الفئة VX2 PLUS 4X4 DIESEL بسعر 170,430 ألف ريال.

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