ستغير مصير البشر.. مهمة فضائية للمشترى لزيارة واكتشاف أكثر مكان بركاني

ينطلق مسبار “جونو” التابع لوكالة ناسا لعلوم الفضاء، لرصد أكثر مكان يتسم بنشاط بركاني في النظام الشمسي بأكمله، من خلال القيام بسلسلة من الرحلات الجوية عن قرب.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يقع هذا المكان البريكاني بقمر المشترى، وبالفعل مرت المركبة الفضائية بقمر المشتري على مسافة 80 ألف كيلومتر ، لتكشف عن تفاصيل منظره البركاني المليء بالحمم البركانية.

لكن المسبار جونو سيقترب كثيرًا جدًا من قمر المشترى الملقب بـ "آيو" على مدار العام المقبل ، وسيوثق السطح في النهاية على ارتفاع 1500 كيلومتر فقط.

مهمة اكتشاف أكثر مكان بركاني

وقال الباحث الرئيسي في جونو، الدكتور سكوت بولتون من معهد "ساوث ويست" للأبحاث: "لدينا عدد من الأهداف إلى جانب محاولة فهم البراكين وتدفقات الحمم البركانية ، ورسم خرائط لها".

وتابع: “سننظر أيضًا في مجال الجاذبية، في محاولة لفهم البنية الداخلية للقمر البركاني، لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا فهم تركيب الصهارة التي تخلق كل هذه البراكين”.

وتم دراسة النشاط البركاني بالقرب من كوكب المشترى لأن وجود براكين يعني أن القمر يخضع لقوى المد والجزر الهائلة والحرارة.

وتم إرسال المسبار “جونو” في البداية للتحقيق في أصل وتطور كوكب المشترى، وقد تمكن من الحصول على ملاحظات إضافية للأقمار الأربعة الرئيسية للكوكب، وتقوم المركبة الفضائية باختيارهم واحدًا تلو الآخر بينما يضيق مداره حول المشتري.