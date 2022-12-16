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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - الطقس

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 16-12- 2022، في القاهرة والمحافظات.

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 


العظمى الصغرى
القاهرة 24 15
الإسكندرية 24 16
الإسماعيلية 25 12
الدقهلية 24 15
الغردقة 26 16
المنيا 26 10
 

درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة هيئة الأرصاد حالة الطقس الأرصاد الجوية اخبار التوك شو

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