فرج عامر: لا أحد ينكر الأصول الأفريقية للغالبية العظمى للاعبي منتخب فرنسا

نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة، تدوينة عبر صفحتة الرسمية بموقع بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيها إن الغالبية العظمي من لاعبى منتخب فرنسا من أصول أفريقية.

وكتب فرج عامر: “لا أحد ينكر أن الغالبية العظمي من لاعبي المنتخب الفرنسي من أصل أفريقي”.

وحسم منتخب فرنسا التأهل لنهائي كأس العالم عقب الفوز أمام المغرب أول أمس بثنائية نظيفة في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٢ .

وتأهل منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي لنهائي كأس العالم عقب الفوز أمام كرواتيا في نصف نهائي البطولة .

ويواجه فرنسا نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم قطر ٢٠٢٢ بعد غد الأحد، على استاد لوسيل المونديالي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.