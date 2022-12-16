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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ناقوس الخطر.. الصحة العالمية تحذر من الانخفاض الكبير في مخزون لقاحات الكوليرا

الصحة العالمية تحذر
الصحة العالمية تحذر من الانخفاض الكبير في مخزون لقاحات

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا الذي تساعد المنظمة في إدارته "فارغ أو منخفض للغاية حاليا".

 

وأكد الدكتور فيليب باربوزا، رئيس فريق مكافحة الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي في منظمة الصحة العالمية، أنه "تم تخصيص جميع اللقاحات التي أُنتجت بالفعل. لذا علينا الآن انتظار الدفعة التالية التي هي قيد الإنتاج حتى نتمكن من تخصيصها".

 

وكان يشير إلى المخزونات التي تحتفظ بها مجموعة التنسيق الدولية لتوفير اللقاحات والتي تديرها منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرون، وفقا لـ"رويترز".

يأتي ذلك بينما عاود المرض الظهور في شتى أنحاء العالم.

 

ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي، وغالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو مياه ملوثة، وفقا لـ"فرانس برس".

 

ويؤدي المرض إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ، ويمكن علاجه بسهولة، لكنه قد يفتك بالمريض خلال ساعات في غياب الرعاية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. 

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