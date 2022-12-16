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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد جمعة داعما ويجز: فخور بفنان مصري العالم هيسمعه بختام مونديال قطر

محمد جمعة
محمد جمعة

حرص الفنان محمد جمعة، على دعم المغني ويجز، بعد الأزمة المثارة حوله بخصوص مشكلاته مع نقابة المهن الموسيقية.

وكتب محمد جمعة، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “كامل احترامي لقرارات نقابة المهن الموسيقية.. بس انا كمواطن مصري.. فخور ان فنان مصري.. العالم كله هايشوفه ويسمعه في ختام كأس العالم الفايدة أكبر بكتير”.
 

وكشف الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات والمتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية أن النقابة دائما ما تساند جميع أعضائها وأن أزمة ويجز مع النقابة تتلخص بأنه عضو منتسب ضمن شعبة الراب.

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وتابع عبدالله أن جميع مطربي الراب ومؤدي الصوت حضورا إلى النقابة ووقعوا على التعهدات التى أصدرها مجلس النقابة وعلى رأس هذه التعهدات عدم السفر إلى الخارج دون إذن من النقابة.

وأضاف عبد الله أن منذ إعلان النقابة عن هذه التعهدات و يتواجد ويجز فى قطر ولم يصل إلى مصر حتى الآن للتوقيع عليها، ونحن فى النقابة منتظرين عودته للامتثال إلى لجنة العمل والتوقيع على التعهدات التى أصدرها النقيب العام.

وأضاف عبدالله أنه فى حالة رجوعه إلى مصر وعدم امتثاله إلى لجنة العمل للتوقيع على التعهدات السابقة كباقي زملائه من مطربين الراب سوف يطبق عليه اللائحة الخاصة بالعقوبات وهي عبارة عن وقف  لمدة أسبوع ثم إلغاء عضويته بشكل نهائى.

 

محمد جمعة الفنان محمد جمعة ويجز نقابة المهن الموسيقية إعلان النقابة الراب

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