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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الفضة بدل الذهب للشبكة .. مقترح برلماني عاجل يخص المقبلين على الزواج

صورة تعبيرية - فضة
صورة تعبيرية - فضة

قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفترة الراهنة تشهد حالة من التضخم العالمي أثرت على مختلف الدول من بينها مصر، مما دفع الدولة لاتباع آليات حكيمة في التعامل مع هذا النوع من التحديات من أجل الحفاظ على مصلحة المواطن وحمايته.

وأضافت “ الكسان” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن قيام بنك ناصر الاجتماعي بتقديم خدمات التثقيف المالي والاقتصادي للأسر بشأن الحد من المغالاة القائمة في تكاليف الزواج، خطوة جيدة للغاية وداعمة لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المقبلين علي الزواج، معقبا “ لازم يكون في اعتدال في التجهيزات والاهتمام بشراء الأساسيات في المقام الأول”.

اقتراح بالشبكة الفضية 

 

وعن أهم الأفكار الممكن للأهالي تطبيقها لتيسير عملية الزواج، اقترحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، شراء الفضة لتكون هي شبكة الخطوبة بدلا من الذهب بإعتبارها ذات أسعار بسيطة ،الأمر الذي يعمل علي إزالة أحد العقبات المهمة في إتمام الزواج، أيضا سيعمل ذلك علي خفض أسعاره عالميا وذلك نتيجة حدوث انخفاض في الطلب خاصة وأن أسعار المعدن الأصفر معتمدة اعتمادا كليا علي مؤشرات العرض والطلب.

وتابعت البرلمانية حديثها، قائلة :  فكرة بداية الزواج دون التوجه إلي الاقتراض لأسباب غير مهمة ودراسة الأوضاع المادية تمكن المقبلين علي الزواج من العيش بحالة مستقرة علي المدي البعيد.

 

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النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 

 

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وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن بنك ناصر الاجتماعى،  يسعى إلى التثقيف المالى والاقتصادي، ويعمل على عدة برامج منها حملة لتأثيث “فرش” شقق الزوجية حتى لا يكون هناك مغالاة فى تكاليف الزواج.

وأضافت الوزيرة خلال افتتاح فرع بنك ناصر بحى الأسمرات الذى يخدم عدة مناطق محطة منها المقطم والخليفة من خلال برنامج مستورة يسعى البنك إلى خدمة ودعم الأسر المنتجة، من خلال تقديم الدعم والقروض، كما أن الهدف من افتتاح بنك ناصر بالأسمرات حتى نصل إلى كل مواطن بقلب تنموى حيث رسالتنا هي التمكين الاقتصادى الجزئي والتنموى.

 

وافتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء أمس، فرعا جديدا لبنك ناصر الاجتماعى بحى الأسمرات.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى: أتشرف اليوم أن أكون مع زملائي ببنك ناصر الاجتماعى فرع الأسمرات، فى افتتاح الفرع الجديد فى طلعة ونقلة جديدة لخدمة المواطنين فى منطقة الأسمرات، فى المناطق المطورة، مشيرا إلى أن البنك ليس يعمل فى الذراع المصرفى والاستثمارى ولكن يعمل فى شاق هام وهو الخدمات الاجتماعى والهدف منه المزيد من التمكين الاقتصادى، ووجوه فى حى الأسمرات ليخدم أكثر منطقة.


وأكدت الوزيرة أن بنك ناصر الاقتصادي، بمثابة الذراع الاقتصادي للوزارة ويتكامل مع استراتيجيتها في تنفيذ البرامج التي تستهدف الأولى بالرعاية، وهدفه خدمة الأهالي الأولى بالرعاية ويقدم العديد من الخدمات منها القروض والبرامج المختلفة.

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