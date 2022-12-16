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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوسف أسامة نبيه أفضل لاعب في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

صدى البلد

حصد يوسف أسامة نبيه لاعب فريق الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل يوسف أسامة هدف الفوز للأبيض في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح الزمالك فوزا غاليا أمام البنك الأهلي.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة الدولي بالفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الدوري.

وهتفت الجماهير للاعبين وللبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني عقب الفوز على البنك الأهلي في لقاء اليوم.

وخطف الزمالك فوزًا قاتلاً أمام البنك الأهلى بهدف دون رد سجله يوسف أسامة نبيه فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 17 فى المركز الثانى بجدول الترتيب بعدما خاض 7 مواجهات فاز في 5 مباريات وتعادل في 2 وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 3 أهداف.

وتجمد رصيد البنك الأهلى عند النقطة 6 بعدما لعب 7 مباريات حقق فوز وحيد وتعادل 3 مرات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وحرص لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة الدولي بالفوز على البنك الأهلي ..وهتفت الجماهير للاعبين وللبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني عقب الفوز على البنك الأهلي.

يوسف أسامة نبيه البنك الاهلي الزمالك فيريرا الدوري المصري الممتاز

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يوسف أسامة نبيه أفضل لاعب في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

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