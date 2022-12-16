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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظة انتصار أكتوبر.. شاهد| الذكاء الاصطناعي يحيي المعجزات

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

خصص الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، فقرة عن الذكاء الاصطناعي. 

 

وحملت الفقرة، عنوان "مصر في المستقبل ونظرة على الماضي وشخصيات لن تقابلها في الواقع.. الذكاء الاصطناعي يصنع المعجزات".

 

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وخلال الفقرة أكد محمد شكري مهندس معماري، أن يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في كل شيء، مضيفا أن العقل الذي يتحكم في الذكاد الاصطناعي هو من يضع السيناريو. 

 

مشاهد عن انتصارات حرب 6 أكتوبر 


وأضاف محمد شكري مهندس معماري، أن عملنا مشاهد عن انتصارات حرب 6 أكتوبر من خلال الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن تم تمثيل مشاهد عن الحرب لم ترى، عن طريق مدخلات معينة. 
 

الذكاء الاصطناعي أحمد فايق “مصر تستطيع أخبار التوك شو اليوم الذكاء

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