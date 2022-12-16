لحظة انتصار أكتوبر.. شاهد| الذكاء الاصطناعي يحيي المعجزات

خصص الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، فقرة عن الذكاء الاصطناعي.

وحملت الفقرة، عنوان "مصر في المستقبل ونظرة على الماضي وشخصيات لن تقابلها في الواقع.. الذكاء الاصطناعي يصنع المعجزات".



وخلال الفقرة أكد محمد شكري مهندس معماري، أن يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في كل شيء، مضيفا أن العقل الذي يتحكم في الذكاد الاصطناعي هو من يضع السيناريو.

مشاهد عن انتصارات حرب 6 أكتوبر



وأضاف محمد شكري مهندس معماري، أن عملنا مشاهد عن انتصارات حرب 6 أكتوبر من خلال الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن تم تمثيل مشاهد عن الحرب لم ترى، عن طريق مدخلات معينة.

