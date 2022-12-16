مزاد على الإنترنت يكشف بيع 7 أختام عراقية تاريخية مسروقة

كشف مزاد عبر الإنترنت عن بيع مجموعة من الآثار التاريخية المسروقة بعد ما يقرب من عقدين من اختفائهما.

ووفقا لشبكة “اي ار تي” نيوز، أعادت الولايات المتحدة سبعة أختام قديمة جدا، نُهبت من متحف بغداد بعد ظهور إحداها في مزاد على الإنترنت.

مزاد على الإنترنت يكشف 7 أختام مسروقة

وفتح مكتب المدعي العام في مانهاتن تحقيقًا عندما تم عرض أحد الأختام في مزاد عبر الإنترنت في عام 2021، بإذن من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن.

وبعد ما يقرب من عقدين من الغزو الأمريكي للعراق، بدأت بعض الأعمال الفنية التي نُهبت من المؤسسات الثقافية في الاضطرابات التي أعقبت ذلك، تجد طريقها ببطء للعودة من جديد للعراق.

وفي حفل تعويض أقيم في نيويورك، قبل يومين، ظهر المدعي العام في مانهاتن ألفين براج إلى جانب سلوان سنجاري ، القائم بأعمال السفارة العراقية لدى الولايات المتحدة ، للإعلان عن عودة سبعة أختام.

آثار العراق المسروقة

تتميز هذه الأختام، بنحت صور للآلهة والبشر والحيوانات ومشاهد العبادة، ويعود تاريخ القطع إلى فترة بلاد ما بين النهرين حتى العصر البابلي الجديد، والتي تمتد من 2700 قبل الميلاد إلى 500 قبل الميلاد.

وتابع سنجاري: "هذه القطع تنتمي إلى العراق، والآن ستساعد الشعب العراقي على فهم وتقدير تاريخنا وثقافتنا بشكل أفضل مع هذا الارتباط بالماضي".

تم تنبيه مكتب المخابرات لأول مرة إلى وجود الأختام في الولايات المتحدة من خلال ظهور واحدة في مزاد عبر الإنترنت في مارس 2021.

وكشف تحقيق في أصل القطع الأثرية ومصدرها، مع الأختام الستة الأخرى، بعد نهب متحف العراق في بغداد عام 2003، وكان المرسل لا يمتلك الوثائق التي تثبت أن الآثار كانت معروضة في السوق قبل ذلك التاريخ.

يُعتقد أن القطع تم تهريبها إلى الولايات المتحدة وتم شراؤها من قبل جامع خاص في العديد من المعارض والمزادات عبر الإنترنت بين عامي 2004 و 2009.

لكن هذه القطع الأثرية المحفوظة بشكل مذهل ليست سوى عدد قليل من الآثار العديدة المنهوبة من المتحف العراقي، وقال المدعي العام لمنطقة براج: "يسعدنا أنهم عادوا أخيرًا إلى المنزل إلى المتحف حيث ينتمون ".

تعد هذه الأختام من بين 15000 قطعة أثرية أخرى يُعتقد أنها سُرقت من المتحف العراقي، وهي سرقة واسعة للتراث الثقافي انعكست في مواقع أخرى في البلاد، بما في ذلك نمرود ونينوى وإيسين.