نظرة شاملة عن لاند روفر ديفندر 2023 بالكويت .. صور

تعتبر السيارة لاند روفر ديفندر واحدة من اكثر السيارات المفضلة في الخليج، حيث تتمتع باطلالة خارجية تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب تمتعها بالعديد من التجهيزات الداخلية والخارجية، وتقنيات الحماية والامان.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة لاند روفر ديفندر موديل 2023 في الكويت.

لاند روفر ديفندر موديل 2023

تضم السيارة لاند روفر ديفندر 2023 محرك سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، بقوة 400 حصانا، وعزم دوران 550 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يمكنه ضخ 300 حصانا، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران.

لاند روفر ديفندر موديل 2023

ويمكن للسيارة لاند روفر ديفندر 2023 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثواني من نقطة الثبات 0، بينما تستمد السيارة اوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

لاند روفر ديفندر موديل 2023

وتحتوي السيارة لاند روفر ديفندر 2023 على حزمة من التجهيزات ومنها، مصابيح LED، ووسائد هوائية للحماية، إلى جانب لوحة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، يمكن توصيلها بالجوال، حيث تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندريد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف.

لاند روفر ديفندر موديل 2023

وتأتي السيارة لاند روفر ديفندر 2023 بتصميم خارجي رياضي، مع انابيب عادم من الكروم، ومقدمة تتسم بالصرامة مع فتحات هوائية، إلى جانب عجلات رياضية انيقة، وعدد 4 ابواب، بالاضافة إلى مساحة التخزين الخلفية، مع فتحة سق كهربائية.

سعر السيارة لاند روفر ديفندر موديل 2023 بالكويت

يصل سعر السيارة لاند روفر ديفندر 2023 إلى 20 الف و 950 دينار للفئة عالية التجهيز.