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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر لاند روفر "ديسكفري" 2023 بالسعودية .. صور

لاند روفر ديسكفري
لاند روفر ديسكفري 2023

يحتوي السوق السعودي على اسطول ضخم من سيارات الصانع الانجليزي المخضرم لاند روفر، وتعد النسخة "ديسكفري" موديل 2023 واحدة من ابرز الاصدارات المطروحة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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محرك السيارة لاند روفر ديسكفري 2023 

 

تعتمد السيارة لاند روفر ديسكفري 2023 على محرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، ينتج عزم دوران 500 نيوتن/متر، وقود قدرها 355 حصانا، مدعوم بناقل سرعات بتقنية الدفع الكلي للعجلات مكع قدرات حركة أوتوماتيكية.

تسارع السيارة لاند روفر ديسكفري 2023 

 

تقدر السرعة القصوى للسيارة لاند روفر ديسكفري 2023 نحو 209 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 6.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0.

 

تصميم السيارة لاند روفر ديسكفري 2023 

 

تأتي السيارة لاند روفر ديسكفري 2023 بتصميم رياضي يمنحها الافضلية في التعامل مع الطرق الوعرة، بفضل الارتفاع المناسب والذي بلغ 1.846 مم، والعجلات الرياضية، بينما تتمتع من الخارج بشبك أمامي مميز، ومقابض من الكروم، ومصابيح أمامية وخلفية LED، مع مرايات جانبية كهربائية، ومنظومة عادم مزدوجة.

لاند روفر ديسكفري 2023

وسائل الحماية بالسيارة لاند روفر ديسكفري 2023 

 

حصلت السيارة لاند روفر ديسكفري 2023 على مساعد الفرامل BA، و توزيع قوة المكابح EBD، ومانع الانغلاق ABS، و نظام المساعدة على تسلق التلال والمنحدرات، بالاضافة إلى كاميرا خلفية وحساسات حركة، ومتابعة ضغط الاطارات، ومثبت سرعة، مع كاشف التصادم، والتحكم في الثبات والجر، وانذار، مع خاصية الغلق المركزي.

لاند روفر ديسكفري 2023

سعر السيارة لاند روفر ديسكفري 2023 في السعودية 

 

يبلغ سعر السيارة لاند روفر ديسكفري 2023 والتي تقدم عبر فئة واحدة من التجهيزات، بقيمة سعرية بلغت 389.470 الف ريال سعودي.

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