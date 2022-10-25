بقوة 300 حصان .. لاندروفر 2 الكلاسيكية تعود من 1958 | صور

تمكنت شركة لاندروفر الانجليزية من تحقيق شعبية كبيرة في عالم السيارات، حيث قدمت نخبة من المركبات القوية باختلاف الموديلات المطروحة، وعند الرجوع بالزمن نجد النسخة 2 كلاسيك والتي تم انتاجها بين العام 1958 و 1971.

واستخدمت هذه السيارة لتحدي الصعاب، وتحديدًا في وقت الحرب العالمية الثانية، حيث صممت لخوض الكثير من الطرق الوعرة واجتياز الصعاب، وفقًا للقدرات الفنية والهيكلية التي كانت تتمتع بها في ذلك الوقت.

السيارة لاندروفر 2

وتعود السيارة لاندروفر 2 من جديد، بعد أن تمكنت شركة هيمالايا من وضع لمساتها المميزة لهذه النسخة، لتظهر في اطلالة جديدة تمتزج بعراقتها الكلاسيكية، حيث تمتعت بعدة لمسات فنية، إلى جانب المظهر الخارجي والداخلي ايضا.

السيارة لاندروفر 2

تألقت السيارة لاندروفر 2 من الداخل بفرش من الجلد معاد تصميمه، يتحمل العديد من التغييرات المناخية، مع مساحة خلفية تتم بالرحابة، بالاضافة إلى تقنيات صوتية للترفيه تدعم الهواتف الحديثة وبلوتوث، وحامل للاكواب.

السيارة لاندروفر 2

وتستمد السيارة لاندروفر 2 اوامر التسارع عبر ناقل سرعات أوتوماتي الاداء يعمل بتقنية الدفع الرباعي مكون من 6 نقلات، مدعوم بمحرك سداسي الاسطوانات طراز LV3 من جنرال موتورز، حيث يتمكن من ضخ قوة قدرها 300 حصانا.

السيارة لاندروفر 2

اما عن التصميم الخارجي للسيارة فظهرت بطلاء فاتح اللون، مع الجانب الكلاسيكي والذي يعود لتلك الفترة محتفظًا بعنصر الاصالة، إلى جانب الاعتماد على عجلات كبيرة الحجم ذات نقوش بارزة وغائرة، والتي تمنحها الافضلية في التعامل مع الطرق المختلفة، بالاضافة لوجود مكان خلفي مخصص للعجلة البديلة.