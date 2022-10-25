عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 300 حصان .. لاندروفر 2 الكلاسيكية تعود من 1958 | صور

السيارة لاندروفر
السيارة لاندروفر 2 

تمكنت شركة لاندروفر الانجليزية من تحقيق شعبية كبيرة في عالم السيارات، حيث قدمت نخبة من المركبات القوية باختلاف الموديلات المطروحة، وعند الرجوع بالزمن نجد النسخة 2 كلاسيك والتي تم انتاجها بين العام 1958 و 1971.

إطلالة كلاسيكية رائعة لـ لاندروفر ديفيندر.. صور

لاندروفر تلفت الأنظار لـ طرازها ديفيندر المعدل الجديد.. صور

واستخدمت هذه السيارة لتحدي الصعاب، وتحديدًا في وقت الحرب العالمية الثانية، حيث صممت لخوض الكثير من الطرق الوعرة واجتياز الصعاب، وفقًا للقدرات الفنية والهيكلية التي كانت تتمتع بها في ذلك الوقت.

السيارة لاندروفر 2 

وتعود السيارة لاندروفر 2 من جديد، بعد أن تمكنت شركة هيمالايا من وضع لمساتها المميزة لهذه النسخة، لتظهر في اطلالة جديدة تمتزج بعراقتها الكلاسيكية، حيث تمتعت بعدة لمسات فنية، إلى جانب المظهر الخارجي والداخلي ايضا.

السيارة لاندروفر 2 

تألقت السيارة لاندروفر 2 من الداخل بفرش من الجلد معاد تصميمه، يتحمل العديد من التغييرات المناخية، مع مساحة خلفية تتم بالرحابة، بالاضافة إلى تقنيات صوتية للترفيه تدعم الهواتف الحديثة وبلوتوث، وحامل للاكواب.

السيارة لاندروفر 2 

وتستمد السيارة لاندروفر 2 اوامر التسارع عبر ناقل سرعات أوتوماتي الاداء يعمل بتقنية الدفع الرباعي مكون من 6 نقلات، مدعوم بمحرك سداسي الاسطوانات طراز LV3 من جنرال موتورز، حيث يتمكن من ضخ قوة قدرها 300 حصانا.

السيارة لاندروفر 2 

اما عن التصميم الخارجي للسيارة فظهرت بطلاء فاتح اللون، مع الجانب الكلاسيكي والذي يعود لتلك الفترة محتفظًا بعنصر الاصالة، إلى جانب الاعتماد على عجلات كبيرة الحجم ذات نقوش بارزة وغائرة، والتي تمنحها الافضلية في التعامل مع الطرق المختلفة، بالاضافة لوجود مكان خلفي مخصص للعجلة البديلة.

لاندروفر شركة لاندروفر الانجليزية لاندروفر 2 السيارة لاندروفر 2 2 كلاسيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوف جزئي للشمس غدا.. تأجيل الدراسة بدولة عربية والصحة تحذر لهذا السبب

مش عامل نظافة.. تعرف على الوظيفة الحقيقية لـ صاحب واقعة الكشري| شاهد

مرض عضوي| حلمي بكر يفجر مفاجأة عن سبب طلاق شيرين من والد ابنتيها

عنده مدير أعمال ويظهر بالقنوات بمقابل.. مفاجأة عن عامل "واقعة محل الكشري"

بسبب مشهد بمسلسل المتهمة.. درة: جوزي قالي مش هنام جنبك تاني.. فيديو

أحمد موسى يكشف أسباب الدعوة للفوضى بهذا التوقيت: عاوزين سيناريو 28 يناير

اكتفت بـ ‎حسام حبيب.. شيرين عبدالوهاب تلغي كل متابعيها على "فيس بوك"

انهيار سقالات إنشائية من كوبري بمحيط مترو فيصل |شاهد

ترشيحاتنا

مقتل شخصين وإصابة 6 في هجوم مسلح على مدرسة ثانوية بولاية ميسوري الأمريكية

فرج عامر يدعو لـ محمود الونش: أتمنى يعود سريعا للملاعب | شاهد

مرتضى منصور يدافع عن ثلاثي فريق الكرة

زوجة محمود علاء تهاجم منتقديه بعد طرده في مباراة الاتحاد والداخلية

اليوم.. معهد البحوث الفلكية يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور لرصد كسوف الشمس مجانا

شاومي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Redmi Note 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفلة تنكرية داخل لجنة الامتحانات.. طريقة مبتكرة لمنع الغش بـ الفلبين| صور

برج العذراء| حظك اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 ..مفاجأة رائعة لك

مش عارف تتعامل معاهم.. اعرف صفات مواليد برج الجدي الحقيقية

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022: فرصة تنتظرك

فيديو

راغدة شلهوب: حلقة مرتضى منصور المثيرة للجدل وحنان شوقى الأكثر مشاهدة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ