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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بإطلالة توكسيدو بلاك .. لاند روفر ديفندر تخطف الأنظار .. صور

باطلالة توكسيدو بلاك
باطلالة توكسيدو بلاك .. لاند روفر ديفندر تخطف الانظار

خطفت النسخة المعدلة من لاند روفر ديفندر الانظار بعد ان تمتعت بتعديلات فريدة مع لمسات توكسيدو بلاك، والتي دعمت السيارة بمظهر مبهر يحمل الكثير من اللمسات القوية، وبين محبي عالم تعديلات السيارات، و علامة لاند روفر بنسختها ديفندر، فيبدو أننا على موعد جديد لرؤية نموذج مختلف من هذه الايقونة.

لاند روفر ديفندر تخطف الانظار بعد تعديلات هيريتدج كاستومز

اضافت شركة هيريتدج كاستومز المتخصصة في مجال تعديل السيارات، بعض اللمسات القوية لـ ديفندر والتي اصبحت تحمل اللقب فالينس توكسيدو بلاك، وذلك بعد ان جاءت بمفهوم يعكس هذا الاسم، حيث تمتعت بطلاء خارجي باللون الاسود اللامع، بشكل كامل لجميع اجزاء السيارة من الخارج.

ولكنها تمتعت النسخة المعدلة بعجلات سوبرسونيك يبلغ قياسها 22 بوصة مدعومة بجنط معدني ذات تصميم هندسي فريد يتوسطه نجمة ثابتة خماسية ومن حولها اضلاع متشعبة على طريقة النجمة النارية، بالاضافة إلى خيار اخر مكون من اطارات 20 بوصة فقط، ولاشك ان مقدمة السيارة جاءت بالعديد من اللمسات الفريدة سواء كانت على الناحية القياسية او بعد التعديلات.

حيثت تمتعت السيارة بفتحات هوائية تمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، ومستشعرات حركة امامية يتم توزيعها بالصادم الامامي، بالاضافة إلى حامل كبير للسقف يضم لوحة كبيرة يمكن استخدامها للاغراض المختلفة، ولعل مايميز تلك النسخة أيضا هو وجود سلم درج جانبي للتحكم في الصعود والنزول بسهولة للناحية العلوية من المركبة، بالاضافة إلى العجلة البديلة والتي تم تثبيتها بشكل قياسي من الناحية الخلفية، مما جعلت الرؤية واضحة لكي نكتشف منظومة الاضاءة والعواكس الضوئية، مع شدادات جر على جانبي الصادم الخلفي من السيارة.

لاند روفر ديفندر توكسيدو بلاك السيارة لاند روفر ديفندر تعديلات هيريتدج كاستومز

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