لقطات تجسسية تكشف عن ملامح لاندروفر رينج روفر سبورت SVR.. صور

استطاعت العدسات التجسسية التقاط بعض الصور للنسخة لاندروفر رينج روفر سبورت SVR، التي تعتبر واحدة من الإصدارات القوية التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث رصدت العدسات هذه النسخة أثناء تأدية بعض من اختبارات الأداء من داخل حلبة نوربورجرينج.

لقطات تجسسية جديدة تكشف عن ملامح رينج روفر سبورت SVR

ورغم ظهور النسخة لاندروفر رينج روفر سبورت SVR بالكثير من التمويهات، إلا انها جاءت ببعض الملامح مثل الشبكات الأمامية السوداء والتي تزين اسفل غطاء المحرك مع الصادم الامامي بطريقة ثنائية، حيث دعمت من المنتصف والناحية الجانبية، ولكن لم تفصح التمويهات عن النظرة الخاصة بالمصابيح الأمامية.

وترتكز السيارة لاندروفر رينج روفر سبورت SVR صاحبة اللقطات التجسسية على عجلات رياضية مدعومة بجنط معدني مكون من 10 اضلاع، مع عتبات جانبية بارزة قليلًا، و سبويلر رياضي مدبب تم تثبته أعلى منطقة الزجاج الخلفي، بالاضافة إلى منظومة عادم رباعية التكوين بمفهوم ثنائي الأداء.

ويتمتع الإصدار الحالي للسيارة رينج روفر سبورت SVR بقوة قدرها 575 حصانا، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء يرسل السرعة للعجلات عبر منظومة الدفع الكلي مكون من 8 سرعات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 283 كيلومتر في الساعة، وهذا يجعلها تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 4.3 ثانية، وتشير التوقعات ان النسخة القدمة سوف تعتمد على قدرات هجينة مع محرك ثماني الاسطوانات طراز V8 ثنائي التيربو.