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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل دا عدل؟.. رضا حامد: "بيطلبوني في شغل مقابل 60 ألف جنيه فقط"

الفنان رضا حامد
الفنان رضا حامد

قال الفنان رضا حامد، إن سبب عدم حصوله على أدوار يعود إلى أشياء محددة فى العملية الإنتاجية، معقبا: "بيكونوا شلل وبيشغلوا بعض ويستفيدوا من بعضهم، وأنا مليش دعوة بالحاجات دي".

وأضاف "حامد" خلال حواره ببرنامج "نص الكلام" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه شخصية تحتفظ بحقها لنفسها فى الحدود المعقولة، متابعا: "مرة حد طلبني وقالي تاخد كام قولتله أخر مرة أخدت 120 ألف، قالي لا خليها 60 أو 50 ألف، ويدوا للبطل 10 ملايين، ويدوني 100 ألف، هل دا عدل؟".

وتابع أن أخر عمل لديه كان الفنان حسن الرداد هو البطل والشركة المنتجة رفضت عملي، وضغط عليهم وجعل أجره 100 ألف جنيه بسبب تدخله، قائلا: "بعد كدا تدخل ومعرفش يجبني أصلا فباظت العملية".

الفنان رضا حامد نص الكلام الفنان حسن الرداد العملية الإنتاجية الشركة المنتجة

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