كفر..عمرو أديب: ناس بياخدوا الدولار من البنك بالسعر الرسمى وتبعيه بالسوق السوداء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قرض صندوق النقد الدولي واجتماع البنك المركزي لن يحلا الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر.

وأوضح عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" عندنا حل واحد مفيش غيره، وأنا مش عايز أقوله، المسؤولين عن البلد عارفينه".

وأضاف أديب،:" عرفت معلومة مرعبة وناس بتزعل مني لما بقولها، الناس اللي بياخدوا الدولار من البنك على 24.5 ليه بيحاسبوا الناس على 30 جنيه ده كُفر.

وأكمل عمرو أديب،:" السؤال كام واحد يشتري الدولار من البنك وكم واحد بيشتري من بره؟ السؤال الأهم هو الدولار اللي بره جاي منين؟".

