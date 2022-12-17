فستان قصير.. الراقصة دينا تثير الجدل في حفل جوائز ديرجست

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز ديرجست توافد عدد من النجوم والنجمات في أحد فنادق التجمع الخامس، ولفتت الراقصة دينا الأنظار بفستان قصير.

وظهرت دينا بإطلالة جذابة مرتدية فستانا قصير فوق الركبة ومكشوف الأكتاف والصدر باللون البينك.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بالألوان الصاخبة من رسم العيون باللون الموف وأحمر الشفاه النود، وقامت برفع شعرها.

وتعد دينا، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت وينشرن العديد من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتحرص دينا، على اختيار ملابسها بعناية واختيار أحدث صيحات الموضة، كما أنها تفضل اختيار الألوان الزاهية التي تبرز جمالها.