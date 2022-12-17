طريقة عمل الكبدة الإسكندراني بفوائد لا يقاوم

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل الكبدة الأسكندرانى بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات وبطريقة تساعدك فى الحفاظ على القيمة الغذائية للكبدة.

مكونات عمل الكبدة الأسكندرانى



كيلو كبده بلدى

توم مهروس

فلفل اخضر حار

كمون

كزبره جافه

شطه

ملح وفلفل اسود

خل

ليمون

زيت

طريقه عمل الكبدة الأسكندرانى



تتبل الكبدة والثوم المفروم فى وعاء.

يضاف الخل واللمون والكزبرة والكمون والشطه والملح والفلفل

وتقلب وتترك فى الثلاجة ساعة.

بعد ساعه يسخن الزيت جيدا ويضاف عليه بالكبده ويقلب لمدة دققتين

ويضاف علي الكبدة الفلفل الاخضر ويقلب دقيقة دقيقه ويرفع من على النار وحسب الرغبة إذا شعرتي ان الكبدة تحتاج لتسويتها دقيقتين آخرين يمكنك تسويتها.



فوائد كبدة الدجاج



كبدة الدجاج تقوي جهاز المناعة في جسم الإنسان. وتعتبر من العلاجات التي ينصح بها لفقر الدم، لأنّها تحتوي كمية كبيرة من حمض الفوليك الذي يدخل في تكوين خلايا الدم الحمراء.



تحتوي على كميةٍ كبيرةٍ من الحديد، فتناول الكبدة بالكميات المناسبة، يسهم في حصول الجسم على احتياجاته اليومية من الحديد.



تمدّ الجسم بالطاقة اللازمة، دون أن ترفع نسبة الكولسترول لأنّها لا تحتوي على كمياتٍ كبيرة من الدهون.



تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.



تقلل نسبة الإصابة بالسرطان. تزيد نشاط جسم الإنسان، وتخلصه من الشعور بالتعب. تحافظ على صحّة الغدة الدرقيّة؛ لاحتوائها على مادة السيلينيوم.