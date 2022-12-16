قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة نهائي المونديال بين فرنسا والأرجنتين على نايل سات

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو استاد لوسيل لمتابعة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا يوم الأحد المقبل.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل للمباراة النهائية في مونديال قطر بعد الفوز على منتخب كرواتيا 0/3 في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022.

وحقق منتخب فرنسا الفوز علي منتخب المغرب في نصف النهائي ليصعد لنهائي بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد الصعود لنهائي كأس العالم الذي أقيم في روسيا عام 2018، ونجح الديوك وقتها في التتويج باللقب بعد الفوز على منتخب كرواتيا في النهائي بنتيجة 2/4، ويأمل منتخب فرنسا في حصد اللقب.

وارتفع البحث عن القنوات الناقلة لـ مباراة الأرجنتين وفرنسا فى نهائي كأس العالم 2022، وتزايد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والارجنتين في نهائى كأس العالم 2022 والتى ينتظرها الملايين من متابعي المونديال وعشاق الديوك الفرنسية وراقصو التانجو الارجنتينى

ونستعرض فيما يلي: موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم قطر 2022 .

حدّد جدول مباريات كأس العالم موعد مباراة فرنسا والأرجنتين في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد 18ديسمبر 2022.

وتقام مباراة الأرجنتين ضد فرنسا على ملعب استاد لوسيل المونديالي في قطر في قطر، الساعة 6 بتوقيت قطر.

ويوافق موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا الساعة 6 بتوقيت السعودية، الساعة 6 في البحرين، الساعة 6 في الكويت.

ويوافق موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا الساعة 4 في المغرب والجزائر وتونس، الساعة 3 في فرنسا.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والارجنتين في كأس العالم 2022

أعلنت شبكة قنوات بين سبورت beIn Sports نقل مباريات الدور النهائى عبر قناة بين سبورت المفتوحة bein Sports HD ضمن 22 مباراة من مباريات كأس العالم تنقلها عبر القناة المفتوحة.

وتملك قنوات بين سبورت حق نقل مباريات كاس العالم بث مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا في نهائى كأس العالم fifa قطر ٢٠٢٢.

تردد قناة بي إن سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات- bein Sports HD 1: 11054- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة بي إن سبورت 1- bein Sports HD 1على القمر الصناعي عرب سات: 12254- الاستقطاب: رأسي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

وتنقل بين سبورت المباراة أيضًا عبر قنوات: bein Sports 1 Max- bein Sports 3 Max- bein Sports 4 Max .

القنوات الناقلة المفتوحة لمباريات كأس العالم

يوجد العديد من القنوات الناقلة مباراة الارجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم أهمها كما يلي:

قناة الرياضية المغربية

Arryadia TNT HD

تردد القناة الإيطالية المفتوحة Rai 1 الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم:

تردد قناة Rai 1 الإيطالية

تردد القناة: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد آخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة

تردد القناة هو: 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي- معامل تصحيح الخطأ.

تردد قناة TRT 1 HD التركية المفتوحة المجانية على النايل سات الناقلة لمباراة الارجنتين وفرنسا

القمر الصناعي: نايل سات- التردد والاستقطاب: 11316 أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة zdf على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird تردد: 11054- الاستقطاب: افقى H- معامل الترميز: 22000.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا والارجنتين مجانا

القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم على القمر التركي

تردد قناة IRIB HD Iran على القمر التركي- التردد: 11881- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة TRT2 على القمر التركي- التردد: 11054- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 30000

تردد قناة das erste على هوت بيرد- القمر الصناعي: Hotbird- التردد: 11541- الاستقطاب: عمودي V- معامل الترميز: 22000.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الارجنتين ضد فرنسا مجانًا على القمر يوتلسات

تردد قناة tvt: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة ORTB: القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا- التردد: 11900- الاستقطاب: أفقى H- معامل الترميز: 27500

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فرنسا والارجنتين

تردد قناة ARD Das Erste HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11494- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 22000

تردد قناة ARD Das Erste HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 11836- الاستقطاب: أفقي H- معامل الترميز: 27500

تردد قناة Cuatro Espa a HD- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10876- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000

تردد قناة Cuatro Espa a HD على قمر أسترا- القمر الصناعي: Astra 19.2°E- التردد: 10906- الاستقطاب: عمودى V- معامل الترميز: 22000.