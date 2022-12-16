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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أصاب لاعبيَن .. فيروس يضرب معسكر فرنسا قبل مواجهة الأرجنتين بنهائي المونديال

صدى البلد

حاصرت المشاكل معسكر منتخب فرنسا قبل يومين على مباراته النهائية في كأس العالم 2022 أمام المنتخب الأرجنتيني، المقرر إقامتها الأحد على ملعب ستاد لوسيل.

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وتخوض فرنسا حاملة اللقب نهائي المونديال، بعد أن فازت في نصف النهائي على المنتخب المغربي (2-0)، فيما يدخل منتخب الأرجنتين بعد تخطي عقبة كرواتيا (3-0).

ونجح ديدييه ديشامب، المدير الفني للديوك، في قيادة حامل اللقب إلى نهائي جديد، على الرغم من تعرض الفريق لعدد من الإصابات.

وأكد الصحفي فابريس هوكينز، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، أن المدافعين رفاييل فاران وإبراهيما كوناتي أصيبا بمرض قبل يومين فقط من المباراة النهائية.

الفيروس يضرب صفوف فرنسا

وتظهر فرنسا الآن بائسة، بعدما تدفق فيروس شبيه بالإنفلونزا، يهدد بعرقلة آمالها في نهائيات كأس العالم.

وتم التأكد من إصابة لاعب الوسط أدريان رابيو والظهير دايوت أوبيكانو بالفيروس قبل مباراة نصف النهائي.

وغاب اللاعبان عن تلك المباراة مع بقاء رابيو في الفندق وبقي أوباميكانو على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة كاملة، كما قيل إن الجناح كينجسلي كومان كان يشعر بالحمى وبقي على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

تم استبعاد ثنائي خط الوسط بول بوجبا ونجولو كانتي من البطولة، ولحق بهما كريم بنزيما، بينما أصيب لوكاس هيرنانديز في مباراة فرنسا الأولى واستبعد لبقية الموسم.

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