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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من داخل معسكر الزمالك.. محمود الليثي يشارك جمهوره صورة برفقة شيكابالا

صدى البلد

شارك الفنان محمود الليثي جمهوره صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمود الليثي برفقة اللاعب شيكابالا وعلق قائلا: شيكا من داخل معسكر الزمالك .

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و كان قد كشف الفنان محمود الليثي، كواليس بدايات مشواره الفني، قائلا:" في بداية مشواري الفني اتفرجت على مسرحية قهوة سادة وحبيتها وقلت عايز أشارك في فرقة المخرج خالد جلال".

 

وقال محمود الليثي في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين " المذاع على قناة " أون "، :"  قدمت في مسابقة مع المخرج خالد جلال وكنا حوالي 5000 واحد ودخلت تصفيات ووصلت لأخر 200 في ورشة التمثيل".

 

وأضاف محمود الليثي:" تركت ورشة التمثيل وكنت أشعر أنني مش جيد ورجعت اشتغل مهندس مرة أخرى ".

 

وتابع محمود الليثي:" في توقيت إعلان نتيجة المسابقة وورشة العمل كنت شغال على كراكة في بحيرة المنزلة، وجالي تليفون إني متقبلتش ودخلت في حالة حزن كبيرة ".

أعمال محمود الليثي شيكابالا الفنان الشاب محمد الليثي أخبارنادي الزمالك

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