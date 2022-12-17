لماذا يسرق الطفل الصغير؟، سؤال محل بحث عبر الإنترنت من الملايين حول العالم مما قد يواجهون أزمة السرقة عند الأطفال حيث تدفعهم إلى البحث عن أسباب السرقة عند الطفل الصغير للمال أو غيره، وكذلك البحث عن كيفية معالجة مشكلة السرقة عند الأطفال في السن الصغير، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو غريب لمقدمة محتوي تعالج فيه جريمة السرقة عند ابنها في المرحلة الابتدائية بينما تساعده على الغش بشكل مباشر.

وفي هذا السياق، أجابت الدكتورة ريهام أحمد عبدالرحمن، باحثة الإرشاد النفسي والتربوي في جامعة القاهرة، ومدربة معتمدة في علوم تطوير الذات على سؤال: “لماذا يسرق الطفل الصغير؟، قائلة: ”قد تتفاجىء الأم بقيام طفلها بالسرقة من أصدقائه، مما يجعلها تشعر بالقلق والإنكار وعدم التصديق لما حدث".

السرقة عند الأطفال

وأوضحت الدكتورة ريهام أحمد عبدالرحمن: بالطبع قد تعالج أزمة السرقة عند الطفل بطريقة غير مرغوبة كما فعلت مقدمة المحتوي التي انتشر مقطع الفيديو الخاص بها عن طريقة المقايضة، مثل: عودة النقود لزميله في مقابل أن يغششه في الامتحان، وكأنها رسالة غير مباشرة من الأم بالموافقة على سلوك السرقة والغش من زميله والاعتماد عليه!!".

لماذا يسرق الطفل الصغير؟..باحثة تكشف الأسباب وتقدم 5 حلول ذهبية

وأضافت باحثة الإرشاد النفسي والتربوي: “هنا كان يجب على الأم تعديل سلوك الطفل وليس مجاراته، فقد تفاجىء الأم أن طفلها بعد سن الـ 5 أو الـ 6 يسرق من زملائه، وهذا بالطبع يثير بداخلها القلق، ومشاعر الخزي من طفلها، وخاصة عندما يتكرر السلوك أكثر من مرة، الأمر الذي يستلزم عرض الطفل على أخصائي تعديل السلوك”.

لماذا يسرق الطفل الصغير؟..باحثة تكشف الأسباب وتقدم 5 حلول ذهبية

وأشارت الدكتورة ريهام أحمد عبدالرحمن إلى أن أسباب السرقة عند الأطفال، تشمل بشكل أساسي:

1-حرمان مادي كعدم تأمين المصروف المناسب لعمر الطفل.

2-حرمان عاطفي، مثل: افتقاد مشاعر الأمان والعطف والاحتواء داخل أسرته، سواء لفقدان أحد الوالدين أو تعرضه لصدمة الانفصال بينهما.



3- عدم تعويد الطفل على احترام ممتلكات الآخرين وحدودهم الشخصية.

لماذا يسرق الطفل الصغير؟..باحثة تكشف الأسباب وتقدم 5 حلول ذهبية

4- التعامل بقسوة وعنف تجاه الطفل مما يثير بداخله مشاعر العدوان والرغبة في التعدي على الآخرين لإثبات ذاته.

5- الأسرة نموذج محاكاة للأبناء وبالتالي لابد من وجود القدوة في حياة الطفل، سواء داخل الأسرة أو من خلال ما يشاهده من أفلام تظهر السارق على أنه شخص محبوب وشجاع من قبل الآخرين، فيعزز لدى الطفل سلوك السرقة.

الدكتورة ريهام أحمد عبدالرحمن، باحثة الإرشاد النفسي والتربوي

وفي نفس السياق، لفتت باحثة الإرشاد النفسي والتربوي وتطوير إلى 5 حلول في إطار إجابتها عن سؤال: “لماذا يسرق الطفل الصغير؟”.

1- عدم اتخاذ سرقة الطفل كفشل شخصي أو إهانة من جانب الوالدين، بل لابد من التحلي بالهدوء والاحتواء له.

2- تحدثي مع طفلك أن السرقة سلوك مزموم دينيا واجتماعيا مع التدليل بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة.

3- اختيار القصص التي تغرس القيم والعقيدة والسلوكيات الصحيحة كالأمانة، والصدق، وتحمل المسؤولية.

4- مساعدة الطفل على رد الأشياء لأصحابها بصورة لا تجرح كرامته، وهذا مافعلته الأم لكن استخدمت اسلوب خاطىء، كونها جعلته ينظر لمصلحته الشخصية وتجاهلت مبدأ الأمانة والثقة تجاه الآخرين.

5- مهما حدث فلا تعاير ابنك بمنادته بـ “السارق أو الحرامي” لأن فعل هذا يعزز سلوك السرقه لديه.