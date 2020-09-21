سارة الدهن تكتب: طريقه تعديل سلوك السرقة عند الاطفال

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السرقة عند الاطفال داء يهدد سلوكيات الطفل وقد يكون مؤشرا لوجود خلل نفسي

ويجب التعامل مع الموقف بذكاء وصبر وقسوة ولين وحكمه

يجب البحث اولا في أسباب هذا السلوك

هل الطفل محروم من الاحتياجات الاساسيه من مأكل وملبس وأدوات ؟

هل الطفل يفتقر إلى الحنان والعطف من الاسرة؟

هل الطفل لدية رغبه في المغامرة واثبات أنه قادر علي مغافلة الآخرين ويشعر من وراء ذلك بسعاده ؟

هل لدية رفاق سوء !

هل الأهل يتغاضون عن الانتباة لهذا السلوك ولا يسألون الابن من اين لك هذا؟

ثم يبدأ الوقاية قبل العلاج

عليك ايتها الام أو الأب ملاحظه سلوك ابنك عند زيارتك الأقارب وترك ابنك يلعب بألعاب أطفالهم ولكن عند مغادرتكم المنزل عدم السماح له باخد اى شيء معه مهما كان بسيط

لان ذلك ينمى عنده السرقة والطمع حتى وإن أعطاه اهل المنزل إياه فارفضي وقولى لابنك لا هذة ليست اشياءك

كيف أتصرف عند ضبط ابنى يسرق ؟؟؟

كيف أعالج سرقة إبنى ؟؟

كلها أسئلة تطرحها الأسرة وتتفاوت الرؤى حول الموضوع من شخص لآخر .

تعتبر أهم خطوة لمعالجة تلك الظاهرة عند الأطفال هى محاولة فهم أسباب ودوافع السلوك لدى الطفل

قد تتمثل دوافع السرقة عند الأطفال فيما يلى :-

1- كلما شعر الطفل بحرمانه من متطلبات الحياة الشخصية كلما وجد دافعا قويًا للجوء الى السرقة ولا سيما ان كان الحرمان سلوكًا أبويًا مفروضًا دون عملية إقناع .

2- أحيانًا تكون لدى الطفل هوايات وميول ذاتية وقدرات معينة ككثرة الحركة ولا يوجد وسيلة لإشباعها فيما هو متاح له فيلجأ بدافع وقوة الغرائز الى سرقة أشياء تتيح له تلبية هذه الاحتياجات كلعبة أو كرة أو دراجة .

3- حينما يشعر الطفل بأنه غير محبوب أو أنه لا يحظى بإهتمام كافً من الأبوين قد يلجأ الى السرقة لإثارة الإهتمام .

4- كثرة الاستجابة لطلبات الطفل وإعطاءه ما يريد وما لا يريد يشعر الطفل بأن كل شئ له وأنه لا حدود لرغباته وحاجاته .... فيلجأ الى السرقة كحق من حقوقه فى امتلاك كل ما يريد .

أفضل الطرق لمحاولة ابعاد الطفل عن السرقة :

• خذ وقتا كاقيا لفهم أصل المشكلة ودوافع السرقة.

• علمه معنى الملكية الفردية وحدودها و الملكية العامة والملكية الخاصة مع تدريبه على احترام ملكية الآخرين .

• اقنع الطفل دوما برغباتك وطلباتك ولا تفرض عليه شيئًا دون اقناع أو نقاش .

• لا تميز طفل عن طفل بمعاملة أو عطف او حنان أو هدية .

• تحر كل ما يحيط بالسلوك من ظروف وعلاقات وأقران .

• شجعه على الصراحة وامدحه عليها .

• علمه فن الاستئذان حتى لا يأخذ ملكية غيره دون وعى منه . فعلمه قبل أن تحاسبه .

• أحرص على التربية الاخلاقية و الايمانية فقد تحميهم من السلوكيات الخاطئة و الشاذة .

• إلزم الهدوء وكن لينًا حتى تحسن التصرف ولا تتخذ موقف عن غضب فتندم عليه .

• عبر له عن حبك وعاطفتك تجاهه فلا يكفى أن نحب أبنائنا ولكن لابد من التعبير لهم عمليا – عن حبنا لهم .

• علمه ثقافة الحدود و الواجبات و امنحه حقوقه المادية و النفسية ومن حقوقه النفسية مخاطبته بأدب ومناداته بأحب الأسماء .

• لا تتصرف معه بعقلية القاضى الذى يثبت التهمة ويصدر الحكم .

• حقق الأمن و الطمأنينة لابنك فذلك يطمئنه ويبعده عن السلوكيات الغير لائقة التى يند فع اليها احيانا بسبب الخوف وعدم الشعور بالأمن .

• حاور طفلك بمرونة وأنت هادئ وحاول ان تفهم منه ما يضايقه وهل هو محتاج الى شئ ولا يقوى على البوح به.

• كن كريما مع طفلك فالكرم يغنى عن التفكير أصلا فى السرقة ولكن فى حدود المعقول والمقبول حتى لا تنقلب ايضا الى نتائج سلبية . فكن معتدلا .

• دعه يتكلم واعتن بكلامه بحسن الاصغاء منك و الثناء على كلامه الحسن .

• حدثه عن فضل الأمانة وثوابها يوم القيامة واستشهد بقصص وأخبار عنها.

• لا تمارس عمل السجان الذى يلحق العقاب ويقتص من الجانى .

• احرص على الصحبة الصالحة لابنك فتلك حاجة نفسية تحتاج لاشباع وحاجة الانتماء ان لم تشبعها أنت أشبعها هو بنفسه وقد يضل لوحده .

ان لكل سلوك دافع وتلك حقيقة أساسية فى التعامل مع سلوكيات أبنائنا ، يترتب عليها موقفان ايجابيان من طرف الوالدين :-

1- تجاوز التفكير السطحى والأحكام الجاهزة لكل سلوك غير لائق يصدر عن الطفل

2- محاولة فهم دوافع السلوك،اشبعوا اولادكم تقدير واشكروهم علي اماناتهم والتعمق فى دراسة نفسية الطفل،وبذل الجهد لفهمها، وفهم الأسباب النفسية وغيرها .

....اشبعوا اولادكم بالحب والحنان