شقيق ملك بريطانيا يبيع ممتلكاته لسداد ديونه وتسوية نزاعات قضائية

للمرة الأولى اتخذ الأمير السابق أندرو قرارا ببيع شاليه خاص به ويعد ملكا لعائلته من أجل تسديد ديون، إذ يمر بضائقة مالية منذ أكثر من عام.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، باع الأمير أندرو شاليه التزلج السويسري الخاص به لعائلة بريطانية مقابل 19 مليون جنيه إسترليني.

وتأتي عملية البيع بعد أكثر من عام من الجدل القانوني حول دين تجاري قيمته 1.6 مليون جنيه إسترليني.

الأمير أندرو يبيع ممتلكاته لسد ديونه

كان دوق يورك ، صاحب الـ 62 عامًا ، يحاول بيع القصر المكون من سبع غرف نوم في فيربير منذ عام 2020، حيث بدأت تكاليف قضيته المدنية في الارتفاع المتعلقة بالاعتداء، التي رفعتها فيرجينيا روبرتس في نيويورك.

كانت السيدة روبرتس قد اتهمت نجل الملكة إليزابيث الراحلة بإجبارها على ممارسة علاقة معه في 3 مناسبات منفصلة في عام 2001، عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

وقد نفى دائمًا هذه الادعاءات وتم الاتفاق على تسوية في العام الماضي، وكان أندرو يأمل في بيع شاليه هيلورا للمساعدة في تغطية التكاليف ودفع الديون.

ومع ذلك ، يُعتقد أن الأمر لم يمنع البيع، وتم بالفعل بيع القصر، لكن القضية القانونية المتعلقة بالديون البالغة 1.6 مليون جنيه إسترليني مستمرة وسيتم حجب المبلغ المتنازع عليه حتى يتم حل المشكلة، ويحتوي الشاليه على مسبح داخلي وساونا وتراس شمسي وبار ومنطقة ترفيه فخمة.