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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 طلاب إثر انقلاب دراجة بخارية بحي الزهور وسط مدينة بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 3 طلاب، جميعهم من قرية واحدة، شريف باشا التابعة لمركز بني سويف ،  بإصابات مختلفة صباح اليوم السبت إثر وقوع حادث دراجة بخارية بحي الزهور وسط مدينة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي   مساعد وزير الداخلية   مدير أمن بني سويف  إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بحي الزهور وسط مدينة بني سويف.

أسفر عن إصابة 3 طلاب بإصابات مختلفة جميعهم من قرية واحدة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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على الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من :  إياد ناصر سيد 16 عامًا،  عبدو إسماعيل معوض 16 عامًا، طالب  ،   خالد حماده محمد 16 عامًا، طالب، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمين قرية شريف باشا ببني سويف

 

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