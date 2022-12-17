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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مهمة في الشتاء.. مشروبات خارقة لرفع المناعة سريعا

مشروبات لرفع المناعة
مشروبات لرفع المناعة

يعد الحفاظ على قوة نظام المناعة لديك طريقة مهمة للمساعدة في درء السعال الشتوي الرهيب والزكام والإنفلونزا.

عندما تلتقط فيروسًا ، يبدأ جهازك المناعي في العمل لحماية جسمك والحفاظ على صحتك،كما أنه يساعد على حمايتنا من الأمراض الأخرى بشكل يومي.

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يرفع المناعة سريعا.. طريقة مشروب الزنجبيل السحري

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مع انتشار الفيروسات.. احرص على تناول هذا المشروب السحري

هناك الكثير من العلاجات التي يتم الترويج لها لدرء زكام الشتاء، أو بعض المشروبات التي تساعد على رفع المناعة.

الخضار 

يعد تناول (أو شرب) المزيد من الفاكهة والخضروات طريقة رائعة لدعم وتقوية جهاز المناعة لديك، يستفيد جهاز المناعة من الأكل الصحي تمامًا مثل القلب والدماغ والعضلات.

يساعد إضافة الخضار ، مثل السبانخ ، إلى عصير الصباح على وضع علامة في المربع على حصة من الخضار ، كما أنه يوفر فيتامين C والحديد - وكلاهما ضروري لنظام المناعة الصحي، حساء الخضار هو أيضًا طريقة أخرى "لشرب" المزيد من الخضار.

العسل والليمون

قد يبدو مشروب العسل والليمون الدافئ مفيد، لا تؤدي إضافة الليمون إلى الماء إلى تعزيز النكهة فحسب ، بل قد يوفر أيضًا بعض الفوائد الغذائية، الليمون غني بفيتامين C الذي يساعد على دعم المناعة، كما أنه يساعد أجسامك على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية مثل الخضار والبقوليات والحبوب الكاملة، لا يمكنك تخزين فيتامين سي في جسمك ، لذلك عليك التأكد من حصولك على جرعة يومية جيدة

المناعة رفع المناعه العسل والليمون الخضار مشروبات لرفع المناعة

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