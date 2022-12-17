فتاوى تشغل الأذهان.. كيفية التخلص من أوراق المصحف القديمة.. دعاء لنسيان الخذلان من الأشخاص والحياة.. حالتان يجب على الرجل انتظار انتهاء العدة قبل الزواج بـ امرأة جديدة

فتاوى تشغل الأذهان

ماذا أفعل في أوراق المصحف القديمة ؟ دار الإفتاء ترد

هل هناك دعاء لنسيان الخذلان من الأشخاص والحياة ؟

هل تجب العدة على الرجل؟ ولماذا؟ عالم أزهري يجيب



نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، وتشغل أذهان كثير من الناس، نرصدها في هذا التقرير.

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في إتلاف أوراق المصاحف القديمة وكيف يكون التصرف فيها.

وقالت دار الإفتاء، إن أوراق المصحف القديمة إن لم يُمكن إصلاحها، يجوز التخلص منها من غير امتهان ولا إلحاق الضرر بالبيئة، جاء هذا في بيان فتواها.

وأكدت اللجنة أن أوراق المصحف القديمة إن لم يُمكن إصلاحها، يجوز التخلص منها من غير امتهان ولا إلحاق الضرر بالبيئة، سواء بالحرق أو بالدفن في مكان لائق، أو تستخدم الآلات الحديثة التي تعمل على تمزيق الورق وتقطيعه إلى جُزئيات دقيقة، ثم تُحرق هذه الجُزئيات أو تُدفن؛ وذلك صيانةً له من الامتهان.

وأجاب الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، عن سؤال ورد اليه خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،:"هل هناك دعاء لنسيان خذلاننا من الأشخاص والحياة؟".

ليجيب قائلاً:" علينا أن نتخذ الخذلان بداية للنجاح، قائلاً: اقتل عدوك بنجاحك، فالعقبات التى يضعوها فى طريقك اتخذها سلالم للصعود والنجاح وهذا هو خير علاج للخذلان".

ونصح عبد الرازق، بأننا دائماً نتخذ من الخذلان درس عظيم فى الحياة ولا نبكي على اللبن المسكوب، منوهاً إلى أن الخذلان يرفضه الشرع مستشهداً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلمه".

كما أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه يقول "هل تجب العدة على الرجل؟ ولماذا؟

وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو له، إن المرأة هي الأكثر تأثرا من طلاق زوجها لها، فالشرع هو الذي كلف الرجل بالنفقة على المرأة ، وهو الذي أوجب للمرأة العدة بعد الطلاق.

وأشار إلى أن الرجل لا يتعرض للعذر الشهري الذي يأتي للمرأة لذلك لا يوجد سبب للتقيد بوقت بعد الطلاق بالنسبة للرجل.

وذكر أن الرجل لا يجب عليه العدة أصلا ، أما الرجل بعد الطلاق، فينتظر انتهاء عدة زوجته المطلقة في حالتين اثنتين:

الحالة الأولى: إذا كان الرجل متزوج من 4 زوجات وأراد تطليق واحدة والزواج من أخرى ، فعليه في هذه الحالة أن ينتظر انتهاء عدة المطلقة الرابعة من أجل الزوج بأخرى بدلا منها، حتى لا يكون على ذمته أكثر من 4 زوجات.

الحالة الثانية: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ثم يتزوج أختها، فلا يجوز له ذلك إلا إذا انتهت عدة المرأة الأولى ، حتى لا يجمع في الزواج بين الأختين.

وأكد أن المرأة في حالة عدة الطلاق، فإن النكاح ما زال قائما بينها وبين زوجها ، هكذا نص الفقهاء، حيث وهي في العدة ، تجب لها النفقة ويجب عليها العدة، ولو ثبت حملها ينسب الولد إلى هذا الرجل، ولو مات زوجها في حالة الطلاق الرجعي فإنها ترث من هذا الرجل.



وفي النهاية، قال أبو اليزيد سلامة، إن هاتان الحالتان هي التي ينبغي على الرجل أن ينتظر انتهاء عدة المرأة المطلقة ، وليس عليه عدة كما يظن البعض.