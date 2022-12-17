برلماني: مشاركة السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية يؤكد دور مصر الريادي بالقارة السمراء

قال النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية، دليل واضح على الدور الريادي للدولة المصرية في قارتها الأفريقية وكذلك محيطها الاقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي حريص على النهوض بأوضاع الدول النامية في القارة الأفريقية.

وأوضح قريطم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن حرص الرئيس السيسي على تواجد مصر في المحافل الدولية يعكس مدى تطور العلاقات المصرية بكافة دول العالم، وكذلك يكشف تأثير مصر ومحورية دورها الأقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن تواجد الرئيس السيسي في القمة الصينية العربية منذ أيام، وبعدها مشاركته في القمة الأمريكية الافريقية، يؤكد حرص الدول الكبرى على التقارب مع مصر والسماع لرؤيتها.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي في واشنطن على هامش القمة الامريكية الافريقية، ستنعكس بشكل إيجابي للغاية على الأوضاع في مصر من خلال جذب مزيد من الاستثمارات وكذلك تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار قريطم، إلى أن الرئيس السيسي كان حريصًا خلال مشاركته في القمة الامريكية الافريقية على التحدث عن أوضاع القارة السمراء والدفاع عن قضاياها، خاصة أن الدولة المصرية عادت لممارسة دورها الريادي في القارة الافريقية منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، مؤكدًا أن الدولة المصرية هي قلب إفريقيا النابض.