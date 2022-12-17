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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع الطب البيطري.. جامعة السادات تستضيف ندوة عن الثروة الحيوانية بالبحيرة

كلية الطب البيطرى
كلية الطب البيطرى

نظمت مديرية الطب البيطري بالبحيرة ندوة بعنوان "الطب البيطري – الحلول و العلاج" وذلك بحضور أشرف محي الدين مدير المديرية وشريف زيدان وكيل كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب ومديري الادارات والأطباء  بالمديرية والإدارات الخارجية وعدد من المربين.

جاءت الندوة تفعيلا لبروتوكول التعاون بين مديرية الطب البيطري بالبحيرة  وكلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات.

وهدفت الندوة الى معرفة التحديات التي يواجهها مربي الثروة الحيوانية وتذليل الصعاب امامهم لتنمية الثروة الحيوانية

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وحاضر فى الندوة رضا ترابيس استاذ الميكروبيولوجي بكليه الطب البيطري والذي تطرق فيها لاهم الامراض الحقلية التى قد تواجه مربي الماشية وأهمية تحصين الحيوانات بالتحصينات الخاصة بالحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والجلد العقدي لمنع الامراض الوبائية والحفاظ على صحة الحيوان وتكوين المناعة اللازمة له.

كما حاضر بالندوة د. محمد الجارحي  من صندوق التأمين على الماشية ومدير فرع الصندوق  بالبحيرة، حيث تم شرح اهمية التأمين على الماشية فهو كحصن امان للمربي.

وفى نهاية الندوة تم فتح باب النقاش لمربي الماشية والسماع لاستفساراتهم والرد على جميع تساؤلاتهم المتعلقة بتربية حيوانات المزرعة.

الطب البيطري مديرية الطب البيطري مديرية الطب البيطري بالبحيرة تنمية الثروة الحيوانية بروتوكول التعاون جامعة مدينة السادات الثروة الحيوانية الحمى القلاعية

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