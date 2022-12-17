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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هئة الدواء تقدم روشتة للتعامل مع الذبحة الصدرية والعلاج الطاريء

الذبحة الصدرية
الذبحة الصدرية

 نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من النصائح الهامة ، عن التعامل مع   أقراص الأدوية التي   تستخدم تحت اللسان  . 

 وقالت هيئة  الدواء أن هناك أحد الأدوية الوصفية التي تصرف بوصفة طبية( روشتة) ، تستخدم لنوبات الذبحة الصدرية الحادة (آلام الصدر المفاجئة)، كما يستخدم للوقاية من حدوث الذبحة الصدرية.

 وقدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للاستخدام الأمثل لهذا الدواء والتي تتمثل في التالي : 
- لا تمضغ أو تسحق الأقراص المعدة للاستخدام تحت اللسان
- استبدل الجرعة إذا ابتلعتها عن طريق الخطأ
- ضع قرصًا واحدًا تحت لسانك عند الشعور بأول أعراض نوبة الذبحة الصدرية (ألم في الصدر أو ضيق).
- تناول الدواء من ٥ إلى ١٠ دقائق قبل أي حدث من المحتمل أن يسبب ألمًا في الصدر.
- لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء ذوبان القرص تحت اللسان.
- إذا استمر ألم الصدر لمدة ٥ دقائق بعد تناول جرعة واحدة؛ يمكن تناول جرعة ثانية.
- لا تأخذ أكثر من ٣ أقراص خلال ١٥ دقيقة.
- توجه إلى قسم الطوارئ إذا لم تشعر بتحسن، أو أحسست بسوء حالتك بعد تناول أول جرعة من الدواء .
 كما توصي هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

 الدواء 

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