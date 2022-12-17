هئة الدواء تقدم روشتة للتعامل مع الذبحة الصدرية والعلاج الطاريء

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من النصائح الهامة ، عن التعامل مع أقراص الأدوية التي تستخدم تحت اللسان .

وقالت هيئة الدواء أن هناك أحد الأدوية الوصفية التي تصرف بوصفة طبية( روشتة) ، تستخدم لنوبات الذبحة الصدرية الحادة (آلام الصدر المفاجئة)، كما يستخدم للوقاية من حدوث الذبحة الصدرية.

وقدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح للاستخدام الأمثل لهذا الدواء والتي تتمثل في التالي :

- لا تمضغ أو تسحق الأقراص المعدة للاستخدام تحت اللسان

- استبدل الجرعة إذا ابتلعتها عن طريق الخطأ

- ضع قرصًا واحدًا تحت لسانك عند الشعور بأول أعراض نوبة الذبحة الصدرية (ألم في الصدر أو ضيق).

- تناول الدواء من ٥ إلى ١٠ دقائق قبل أي حدث من المحتمل أن يسبب ألمًا في الصدر.

- لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء ذوبان القرص تحت اللسان.

- إذا استمر ألم الصدر لمدة ٥ دقائق بعد تناول جرعة واحدة؛ يمكن تناول جرعة ثانية.

- لا تأخذ أكثر من ٣ أقراص خلال ١٥ دقيقة.

- توجه إلى قسم الطوارئ إذا لم تشعر بتحسن، أو أحسست بسوء حالتك بعد تناول أول جرعة من الدواء .

كما توصي هيئة الدواء المصرية باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.