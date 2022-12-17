عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: نستهدف تنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي احتياجاته للموازنة

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

أعلن مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف العمل على استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط، بالإضافة الى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكوم.

وتستهدف الحكومة، تنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الايرادات والانفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.

كذلك ستعمل الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي. 

كما تستهدف وزارة المالية سرعة الانتهاء من تفعيل قانون المالية الموحد،والذي أقر مؤخراً ودعم جهود الاستدامة والاقتصاد الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ. كذلك ستقوم وزارة المالية على استمرار جهودها وخططها المرتبطة بتعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي وإشراك جميع الفئات في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى أمس، الموافق 16 ديسمبر 2022 ، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة فى "الحكومة والبنك المركزى المصرى" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذى سيدعم من قبل صندوق النقد الدولي من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.

وسيتيح الاتفاق الذى أقره مجلس ادارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال “صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 320 جنيهًا.. هبوط أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد موافقة صندوق النقد على القرض|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

بيان مهم من الحكومة بشأن قرض صندوق النقد الدولي| تفاصيل

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

بعد الاتفاق مع صندوق النقد.. تكليف عاجل من الرئيس السيسي للحكومة.. تفاصيل

شوبير يكشف عن سبب عدم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

مفاجأة فى القرار .. الزمالك يكشف حقيقة تنازله عن غرامة كهربا

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

حملة شديدة قتلت عشرات الأطفال بهذه الدولة.. ومطالب بطردها من الأمم المتحدة

صدام أهلاوي عربي وريال مدريد ينتظر.. مشوار الأهلي في كأس العالم.. بالمواعيد

الحكومة: البنك المركزي مكلف بالسيطرة على التضخم واستقرار الأسعار

المران الأخير لمنتخب المغرب قبل مباراته مع كرواتيا على برونزية مونديال قطر|صور

موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد مشروع إستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى

تسبب الهالات السوداء وتدمر القرنية.. تحذير طبي من عادة خطيرة نفعلها يوميا

نجت من النار ولم تحترق.. قطعة خشب تفاجئ الجميع بظهور السيد المسيح

السمنة أقل شيء.. ماذا يحدث للأطفال عند تناول المشروبات الغازية

فيديو

مطاردة بالسيارات .. القصة الكاملة للتحفظ على سعد الصغير وزوجته في الهرم

بعد استضافة المغرب للبطولة.. حقيقة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية| فيديوجراف

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ