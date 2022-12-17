شخصيات سياسية كبيرة بأمريكا تحث بايدن على الترشح في انتخابات 2024

في حين تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن غالبية الأمريكيين في كلا الحزبين لا يرغبون في رؤية إعادة لإنتخابات 2020 ، فإن الزعيمين الديمقراطيين البارزين في الكونجرس يحثان الرئيس جو بايدن على الترشح مرة أخرى في عام 2024، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

في مقابلة مع شبكة سي إن إن ، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الديمقراطية من كاليفورنيا ، إنهم يعتقدون أن بايدن ، 80 عامًا ، يجب أن يترشح لإعادة انتخابه.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة CNN أن غالبية الأمريكيين في كلا الحزبين لا يريدون رؤية إعادة لانتخابات 2020.

لم يعلن بايدن بعد عن حملة 2024 ، لكنه قال مؤخرًا في الشهر الماضي إن "نيته" هي الترشح مرة أخرى ؛ ومع ذلك ، أشار إلى أنه سيكون "قرارًا عائليًا" ومن المرجح أن يتخذ قرارًا نهائيًا بحلول "أوائل العام المقبل".

كما توقع شومر أن الرئيس السابق دونالد ترامب لن ينجح في محاولته الثالثة للبيت الأبيض.

وعندما سألها صحفي CNN جيمي جانجل عما إذا كان يتعين على بايدن التنحي لآخر من الحزب الديقراطي، مستشهدا بالإستطلاع، هزت بيلوسي رأسها بالرفض.

قالت نانسي بيلوسي : "أعتقد أن الرئيس بايدن قام بعمل ممتاز كرئيس للولايات المتحدة. آمل أن يسعى إلى إعادة انتخابه".

أظهر الاستطلاع الذي نُشر يوم الأربعاء أن 62٪ من الجمهوريين والمستقلين الذين يميلون إلى الحزب الجمهوري قالوا إنهم يفضلون مرشحًا جديدًا بخلاف الرئيس السابق دونالد ترامب، في حين أن 59٪ من الديمقراطيين وغير الحزبيين ذوي الميول اليسارية يفضلون شخصًا آخر غير بايدن.

ومع ذلك ، أظهر الاستطلاع أن دعم ترامب قد انخفض من 50٪ في يناير و 44٪ في يوليو إلى 38٪ هذا الشهر - بينما انتعش دعم بايدن منذ الصيف، إلى 40٪ ممن أجابوا في استطلاع ديسمبر، معبرين عن رغبتهم في أن يكون بايدن هو المرشح.