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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عيب التشكيك في ذمم الناس .. ميدو يدافع عن سعد سمير | شاهد

ميدو
ميدو

دافع أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن سعد سمير مدافع نادى فيوتشر بعد تعرضه للهجوم من قبل بعض الجماهير عقب مباراة فريقه أمام الأهلي بالدوري.

وكتب ميدو عبر حسابه علي تويتر: "عيب التشكيك في ذمم الناس اعرف سعد سمير كويس.. راجل محترم ولا يمكن يتعمد أي حاجة من اللي انتوا بتقولوا عليها".

 

وتسبب سعد سمير في ركلة جزاء ضد فريقه في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، وكاد فيوتشر أن يخسر نقطة التعادل، لولا أن أضاعها محمد مجدي أفشة.

الأهلي يتصدر الدوري

ويحتفظ الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري رغم التعادل أمام فيوتشر، برصيد 19 نقطة وبفارق نقطتان عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما رفع فيوتشر رصيده للنقطة الخامسة عشر في المركز الرابع.

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