العربية للتصنيع : المركز الرقمي بحلوان يعتمد على مبادئ الثورة الرابعة.. فيديو

قال اللواء أح مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الدولة المصرية تتجه نحو نقل التكنولوجيات وخاصة فيما يخص المنتجات المستوردة من الخارج.

وأضاف اللواء أح مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “الدولة تتجه إلى تعميق وتوطين الصناعة في مصر”، لافتا: “الهيئة العربية للتصنيع فكرت في هذا الأمر بجدية وتم إنشاء مركز التصنيع الرقمي بحلوان الذي يعتمد على الرقمنة ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة”.

وأشار: “المركز يضم العديد من الماكينات، والماكينة الواحدة من الممكن أن تقوم بعمل 6 ماكينات، وتقوم الماكينة بكل العمليات الهندسية المختلفة ببرنامج محدد يحقق الدقة والسرعة”.

وأوضح اللواء أح مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع،: “مركز التصنيع الرقمي من الممكن أن يصنع أشياء كثيرة جدا، لكن بدأنا أولا بأشياء مطلوبة للمشروعات التنموية وخاصة مشروع القرن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لذلك بدأنا بطلمبات الصرف الصحي”.

وتابع اللواء أح مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع،: “هدفنا تغطية السوق المحلي حاليا ومن ثم الاتجاه إلى السوق الأفريقية والعربية”.

