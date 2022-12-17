طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

قدّم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية إخبارية عن آخر مستجدات قضية مقتل البنت صاحبة الـ 20 عامًا لوالدتها.

وقررت بالفعل جهات التحقيق في محافظة بورسعيد، اليوم حبس المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات..

من جانبها كشفت ثريا زميلة وصديقة قتيلة بورسعيد الأربعينية داليا الحوشى والدة المتهمة والتي كانت تعمل مشرفة عمال في مستشفى الحياة بمدينة بورفؤاد كواليس الحادث المأساوى لمقتل زميلتها ورفيقة عمرها على يد ابنتها نورهان خليل وجارها الطفل الشيطان.

وفي بداية حديثها قالت إنها فوجئت بأبناء المجنى عليها الصغيرين أحمد وآدم حضرا المستشفى وبيسألوا عن والدتهما بناء على طلب شقيقتهما نورهان التي أبلغتهم أن والدتهم في المستشفى .

وتابعت أنها فورًا اتصلت بالمجنى عليها ولم تجب وأن ابنها قال لها إن تليفون والدته فى المنزل وانه كان يلعب عليه Gams فتعجبت من أن هاتف المجنى عليها فى البيت وأنها نزلت وتركته.



وأنها عاودت الاتصال مرة تانية على هاتف المجنى عليها ووجدت ابنتها المتهمة ترد عليها وعندما سألتها عن والدتها قالت إنها متعرفش وأن هناك شخصًا اتصل على تليفونها وقال لها إن والدتها أصيبت بالشارع ونقلت إلى المستشفى وأنها فى الطريق إلى المستشفى للحاق بأخوتها .

