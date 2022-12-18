وزارة الإسكان في يوم.. تحركات لتسليم وحدات سكنية بمشروعات سكن مصر وجنة.. وتفاصيل طرح أراض للأجانب

20 ألف شقة.. طر ح جديد لوحدات سكن ودار مصر وجنة خلال أيام

المتر بـ22 ألف جنيه.. ننشر أسعار وحدات مدينتى والرحاب في بيت الوطن

شرط السداد بالدولار .. تفاصيل طرح أراضي للأجانب

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لطرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة.

وأكدت مصادر بوزارة الإسكان فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه من المقرر فتح باب حجز الوحدات المرتقب طرحها في كل المدن، والبالغ عددها 20 ألف وحدة، خلال الأسبوع المقبل.

وسيتم طرح وحدات سكن مصر ودار مصر وجنة، بالمدن الجديدة منها القاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور والشروق، وسيتم طرح الوحدات السكنية كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفورى، علما بأن التخصيص بأولوية الحجز.

وجاءت شروط التقديم للحصول على وحدة سكنية في مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة كالتالى..

لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من شقة في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون سبق التخصيص له أو أفراد أسرته القصر على شقة أو قطعة أرض أيًّا كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها.

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

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الشقق كاملة التشطيب بمساحات مختلفة تتراوح ما بين بين 100 م2 و151 م2 مترًا مربعًا.

- شقق غير مدعومة تستهدف المواطنين فوق المتوسط.

- الشقق ضمن مشروعات كمبوند متكامل الخدمات.

شقق سكن مصر

الشقق بمساحات من 105 - 130 مترا مربعا.

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- الشقق ضمن مشروعات أقرب للكمباوند ويحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضي.



تستعد وزارة الإسكان لطرح قطع أراضٍ سكنية جديدة قريبا بمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج.

ومن المقرر أن يكون الطرح بأماكن مميزة بـ 6 مدن جديدة، وهي (القاهرة الجديدة " مدينتى والرحاب" – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – بدر – العبور – العبور الجديدة)



ويتم حالياً تجهيز الموقع الإلكتروني للمشروع ليتضمن تلك الأراضي، وسيتم الحجز واستقبال التحويلات بدءا من يوم 30 نوفمبر الجارى وحتى 21 ديسمبر المقبل،وذلك تلبية لرغبات المصريين بالخارج بإتاحة الفرصة لهم للحصول على مسكنهم الخاص، واستيعاب التحويلات الواردة.

ويستعرض صدى البلد كراسة الشروط الخاصة بالطرح التكميلي لبيت الوطن والذى يتضمن أسعار الوحدات المطروحة في مدينتى والرحاب للمصريين بالخارج.

وعلي سياق متصل كشف عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تفاصيل تخصيص قطع الأراضى للأجانب والمصريين بالخارج، لافتاً إلى أن آلية التخصيص المباشر لتحويلات المصريين بالخارج أو الأجانب تتم بدون مزاحمات لكن بشرط الشراء وإجراء عمليات التحويل بالدولار من خارج مصر إلى البنك المركزي المصري.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى تصريحات خاصة لصدى البلد على هامش ندوة لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، أن الهيئة تستعد لطرح حجز أراضي بيت الوطن ووحدات سكنية بالدولار للمصريين والأجانب بجانب طرح إعلانات حجز الوحدات السكنية خلال أسبوع.

ولفت نائب رئيس الهيئة، أن الأراضي المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة سيتم طرحها بنموذج للبناء الخارجي، وذلك لضمان النسق المعماري والوجه الحضاري لمباني الأفراد.

أوضح أن الأراضي المخصصة للأفراد سيتم طرحها من خلال نموذج موحد فيما يخص الواجهات الخارجيه، اما ما يخص التصميم الداخلي فسيكون طبقا لرغبة المخصص له قطعه الأرض.

