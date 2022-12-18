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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي شرق حلوان يستغيثون بسبب الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ حسن نادر  شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان مساكن شرق حلوان نعاني   من انتشار الكلاب الضالة ، و لا نأمن على خروج ابنائنا وبناتنا من منازلهم .

و تابع: الناس بتخاف السير فى الشارع فى وقت النهار، حيث قامت هذه الكلاب بعض و إصابة  اتنين أخوات،  مطالبين باجراءات للقضاء على انتشارها وحمايتهم منها قبل ان تتسبب في كارثة انسانية .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

 

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تلقي شكاوي المواطنين رصد شكاوى المواطنين تلقي شكاوى واستفسارات

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