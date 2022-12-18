أخبار الفن.. الإعلامي جابر القرموطي يعلن عن وفاة شقيقه الثاني.. بكاء لبنى عبد العزيز خلال تكريمها بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، في السطور التالية نستعرض أبرزها:

حضن مش هعرف أوصفه.. بسمة وهبة تشارك جمهورها بفيديو مؤثر

نشرت الإعلامية بسمة وهبة فيديو لأول لقاء لها مع ابنة خالتها التى تعيش في أمريكا، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام.





صدمتان في 10 أيام.. الإعلامي جابر القرموطي يعلن عن وفاة شقيقه الثاني

أعلن الإعلامي جابر القرموطي عن وفاة شقيقه جلال اليوم بعد صراع مرير مع المرض، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر».

بكاء لبنى عبد العزيز خلال تكريمها بالمجلس القومي لحقوق الإنسان



كرمت اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز عضو لجنة التحكيم الإنتاج الدرامي المتميز لحقوق الإنسان، خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان في 2022.

في ذكرى رحيل زهرة العلا.. تعرف على تفاصيل زيجاتها وسر اعتزالها

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة زهرة العلا والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

شاهد رد فعل زوجة أحمد راتب على صورة جرافيتي له

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تيك توك ” فيديو لـ رد فعل زوجة الفنان الراحل أحمد راتب على صورة جرافيتي له.